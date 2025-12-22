Organização dos Jogos de Inverno resolve problema na produção de neve artificial na sede do snowboard

Jogos serão disputados em fevereiro. STEFANO RELLANDINI / AFP

Os problemas técnicos que afetaram a produção de neve artificial na semana passada em Livigno, sede das provas de snowboard e esqui estilo livre dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, foram resolvidos, anunciou nesta segunda-feira (22) a empresa responsável pelas obras do evento.

No dia 16 de dezembro, o comitê organizador dos Jogos admitiu à AFP ter sofrido "um problema técnico" na produção de neve artificial, em uma sede que já é motivo de preocupação.

— Tínhamos planejado iniciar a produção de neve no dia 20 de dezembro. No dia 12 de dezembro, durante a noite, um cano se rompeu —explicou Fabio Massimo Saldini, CEO da SiMiCo, empresa responsável pela execução das obras, em comunicado.

— O problema foi resolvido em cinco dias e antecipamos a produção de neve. Conseguimos garantir 28 mil metros cúbicos de neve por dia. Os 53 canhões estão funcionando perfeitamente e, até o momento, quase 160 mil metros cúbicos já foram produzidos no local —acrescentou Saldini.

Saldini também confirmou o compromisso de entregar o local até o dia 20 de janeiro, "para permitir o desenvolvimento de eventos-teste entre 20 e 25 de janeiro".

— Todos os problemas que surgiram, que fazem parte da gestão normal de projetos de construção, foram resolvidos muito bem, sem deixar qualquer vestígio — continuou.

No sábado, o presidente da Federação Internacional de Esqui (FIS), Johan Eliasch, opinou que os atrasos nos preparativos nas sedes dos Jogos Olímpicos, especialmente em Livigno, eram "inexplicáveis".