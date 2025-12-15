Oposição do São Paulo pede afastamento de Casares após esquema de venda de camarotes

Parte da oposição do São Paulo começou um movimento para tirar Julio Casares da presidência do clube paulista. O grupo, chamado "Salve o Tricolor Paulista", apresentou nesta segunda-feira, 15, pedido de afastamento imediato do presidente.

Os conselheiros da oposição também querem que sejam afastados de seus cargos o superintendente de futebol Márcio Carlomagno e os diretores Douglas Schwartzmann e Mara Casares.

O que motivou o pedido foi a revelação de um esquema de comercialização clandestina de camarotes no estádio do MorumBis em dias de shows. Um áudio obtido pelo site Ge detalhou o esquema ilegal.

Douglas Schwartzmann admitiu que ele e outras pessoas ganharam dinheiro com a situação. Ele se licenciou do cargo de diretor adjunto de futebol de base. Mara Casares, que é ex-mulher do presidente, também deixou sua função - era diretora feminina, cultural e de eventos.

De acordo com o Ge, o camarote que motivou a gravação e um processo judicial ao qual o site teve acesso foi o "3A", no setor leste do MorumBis. Em documentos do São Paulo, o local é denominado como "sala presidência".

"Torna-se praticamente impossível afastar a hipótese de ciência por parte do mandatário máximo do clube nos fatos noticiados, circunstância que impõe de forma indiscutível, o seu afastamento cautelar, em conjunto com seu Superintendente, dos respectivos cargos", afirmam o grupo da oposição em carta. Esses mesmos conselheiros já haviam pedido a renúncia de Casares no fim de novembro.

Para que o pedido seja encaminhado ao presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres, são necessárias assinaturas de ao menos 20% conselheiros, isto é, de 52 membros do Conselho.

LEIA A CARTA DO GRUPO DE OPOSIÇÃO:

Na qualidade de conselheiros deliberativos do São Paulo Futebol Clube, tomamos conhecimento, com profunda consternação, de matéria publicada nesta data (15 de dezembro de 2025) pelo portal Globo Esporte, de autoria do jornalista Bruno Giufrida.

Os áudios divulgados na referida reportagem indicam o envolvimento da Sra. Mara Casares, conselheira deliberativa e diretora feminina, cultural e de eventos; e do Sr. Douglas Schwartzmann, conselheiro deliberativo e diretor adjunto do futebol de base; em esquema manifestamente vexatório de desvio de receitas oriundas da comercialização de ingressos de camarotes do Estádio do MorumBis.

Registra-se também que o camarote que ensejou a conversa gravada está localizado à frente da sala da Presidência do Clube, local físico em que o próprio Presidente Julio Casares e o Sr. Marcio Carlomagno trabalham diariamente.