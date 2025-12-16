Onde assistir ao The Best, horário e indicados ao prêmio da Fifa

O Fifa The Best 2025 ocorre nesta terça-feira (16), às 14h (horário de Brasília), em Doha, no Catar. O melhor jogador e a melhor jogadora serão eleitos na premiação, que ainda terá a seleção da temporada e outras categorias.
Entre os homens, Ousmane Dembélé, atacante do PSG, é o favorito ao prêmio, já que ele venceu a Bola de Ouro. O francês está no Catar, pois na quarta-feira (17) disputará a final da Copa Intercontinental contra o Flamengo.
Entre os 11 finalistas, Raphinha, do Barcelona, é o único brasileiro. Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi o vencedor em 2024.
Onde assistir
O site oficial da Fifa e o Sportv anunciam a transmissão ao vivo.
Jogadores indicados ao Fifa The Best 2025
- Ousmane Dembélé, França e PSG
- Achraf Hakimi, Marrocos e PSG
- Harry Kane, Inglaterra e Bayern de Munique
- Kylian Mbappé, França e Real Madrid
- Nuno Mendes, Portugal e PSG
- Cole Palmer, Inglaterra e Chelsea
- Pedri, Espanha e Barcelona
- Raphinha, Brasil e Barcelona
- Mohamed Salah, Egito e Liverpool
- Vitinha, Portugal e PSG
- Lamine Yamal, Espanha e Barcelona
Jogadoras indicadas ao Fifa The Best 2025
No feminino são 17 indicadas ao prêmio de melhor jogadora do mundo, e não há brasileiras na disputa.
- Sandy Baltimore, França e Chelsea
- Nathalie Bjorn, Suécia e Chelsea
- Aitana Bonmati, Espanha e Barcelona
- Lucy Bronze, Inglaterra e Chelsea
- Mariona Caldentey, Espanha e Arsenal
- Temwa Chawinga, Malawi e Corrente de Kansas City
- Diani Kadidiatou, França e Lyon
- Melchie Dumornay, Haiti e Lyon
- Patri Guijarro, Espanha e Barcelona
- Lindsey Heaps, EUA e Lyon
- Lauren James, Inglaterra e Chelsea
- Chloe Kelly, Inglaterra e Manchester City/Arsenal
- Ewa Pajor, Polônia e Barcelona
- Claudia Pina, Espanha e Barcelona
- Alexia Putellas, Espanha e Barcelona
- Alessia Russo, Inglaterra e Arsenal
- Leah Williamson, Inglaterra e Arsenal
Seleção da temporada
Há 11 brasileiros na disputa para integrar a seleção da temporada. São eles: os goleiros Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Botafogo); os zagueiros Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal); e os atacantes João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona) e Luiz Henrique (Botafogo).
O The Best também leva em consideração, além da votação popular, as indicações de capitães de seleções, treinadores e jornalistas.
