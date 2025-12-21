Olympique de Marselha goleia e avança na Copa da França; Monaco elimina Auxerre

Após um gol do zagueiro argentino Leonardo Balerdi, que tirou o zero do placar, o Olympique de Marselha acelerou no segundo tempo e goleou o Bourg-en-Bresse Péronnas (da terceira divisão) por 6 a 0 neste domingo (21), garantindo assim a classificação para os 16-avos de final da Copa da França.
A goleada do OM dividiu as atenções com o único confronto entre duas equipes da primeira divisão nesta fase, no qual o Monaco venceu o Auxerre fora de casa por 2 a 1.
Mais tranquilo depois das recentes vitórias contra o Union Saint-Gilloise na Liga dos Campeões e contra o Monaco na Ligue 1, o Olympique de Marselha conseguiu vencer com tranquilidade uma partida que poderia ter se complicado.
A equipe marselhesa abriu o placar logo no início, com um gol de cabeça do capitão Balerdi numa cobrança de escanteio (8').
Mas só após o intervalo, os jogadores comandados pelo técnico Roberto De Zerbi ampliaram a vantagem com gols de Mason Greenwood (59'), Pierre-Emile Højbjerg (64'), Igor Paixão (66'), Bilel Nadir (77') e Tadjidine Mmadi (87').
Enquanto isso, o Monaco avançou na competição graças a dois gols do seu atacante dinamarquês Mika Biereth, garantindo a vitória por 2 a 1 em Auxerre.
O Auxerre respondeu ao primeiro gol do Monaco com um pênalti convertido por Assane Dioussé aos 30 minutos, mas o clube do Principado retomou a vantagem perto do fim da partida com outro gol de Biereth.
Um ponto negativo para o Monaco foi a lesão do atacante japonês Takumi Minamino, que precisou ser retirado do campo de maca após sofrer uma pancada no joelho.
Em outro confronto, o Nice, em crise há várias semanas, derrotou o Saint-Étienne por 2 a 1, encerrando uma péssima sequência de nove derrotas consecutivas.
Desde sexta-feira, a maior surpresa desta rodada de 32-avos de final, na qual as equipes da Ligue 1 entram na competição, foi a eliminação do Brest nos pênaltis contra o Avranches, uma equipe da quarta divisão (5 a 4 nas penalidades após um empate em 1 a 1).
O grande favorito Paris Saint-Germain não teve dificuldades no sábado: venceu por 4 a 0 fora de casa o Vendée Fontenay, time da quinta divisão.
-- Jogos com equipes da 1ª divisão da fase de 32-avos de final da Copa da França (horário de Brasília):
- Sexta-feira:
Les Herbiers (4ª) - (+) Angers (1ª) 0 - 0 (5-6 nos pênaltis)
(+) Avranches (4ª) - Brest (1ª) 1 - 1 (5-4 nos pênaltis)
(+) Lens (1ª) - Feignies Aulnoye (4ª) 3 - 1
- Sábado:
Biesheim (4ª) - Metz (1ª) 0 - 3
Lusitanos Saint-Maur (4ª) - (+) Lille (1ª) 0 - 1
Gosier (6ª) - (+) Lorient (1ª) 0 - 7
Lyon-La Duchère (5ª) - (+) Toulouse (1ª) 1 - 2
Raon-l'Étape (6ª) - (+) Paris FC (1ª) 0 - 3
Vendée Fontenay (5ª) - PSG (1ª) 0 - 4
- Domingo:
Bourg-en-Bresse (3ª) - (+) Olympique de Marselha (1ª) 0 - 6
(+) Nice (1ª) - Saint-Étienne (2ª) 2 - 1
Auxerre (1ª) - (+) Monaco (1ª) 1 - 2
(+) Strasbourg (1ª) - Dunkerque (2ª) 2 - 1
Concarneau (3ª) - (+) Nantes (1ª) 3 - 5
(13h30) Le Havre (1ª) - Amiens (2ª)
Rennes (1ª) - Les Sables Vendée (5ª)
(17h00) Lyon (1ª) - St Cyr Collonges au Mont d'Or (6ª)
(+): classificados para a próxima fase.
* AFP