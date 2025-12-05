Olympique de Marselha e Monaco perdem e desperdiçam chance de assumir liderança do Francês

O Olympique de Marselha e o Monaco, dois dos clubes que disputam as primeiras posições da Ligue 1 francesa, iniciaram a décima quinta rodada nesta sexta-feira (5) com derrotas por 1 a 0 para Brest e Lille, respectivamente, resultados que frustraram suas ambições.

No norte da França, o Olympique de Marselha (3º colocado, com 29 pontos) tinha a chance de assumir a liderança provisória, dependendo dos resultados dos jogos do fim de semana do líder Lens (31 pontos) e do arquirrival Paris Saint-Germain (30 pontos).

Mas, longe de colocar pressão sobre os rivais, agora se encontra empatado em pontos com o Lille, que venceu graças a um gol aos 10 minutos de Ethan Mbappé, irmão mais novo do astro do Real Madrid.

O Monaco também decepcionou em sua visita ao Brest. Seis dias após garantir uma vitória crucial contra o PSG, o Monaco perdeu por 1 a 0. Foi a quarta derrota em seus últimos cinco jogos na Ligue 1.

Com 23 pontos, o Monaco permanece em sétimo lugar, fora da zona de classificação para competições europeias. O clube bretão garantiu seu terceiro triunfo consecutivo na Ligue 1 graças a um gol do atacante malinês Kamory Doumbia.

Apesar de jogar com um homem a menos por mais de meia hora após a expulsão de Ludovic Ajorque no segundo tempo (60'), o Brest resistiu e ocupa provisoriamente a nona posição, com 19 pontos.

--- Jogos da 15ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Brest - Monaco 1 - 0

Lille - Olympique de Marselha 1 - 0

- Sábado:

(13h00) Nantes - Lens

(15h00) Toulouse - Strasbourg

(17h05) PSG - Rennes

- Domingo:

(11h00) Nice - Angers

(13h15) Le Havre - Paris FC

Auxerre - Metz

(16h45) Lorient - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lens 31 14 10 1 3 24 12 12

2. PSG 30 14 9 3 2 27 12 15

3. Olympique de Marselha 29 15 9 2 4 35 15 20

4. Lille 29 15 9 2 4 29 17 12

5. Rennes 24 14 6 6 2 24 18 6

6. Lyon 24 14 7 3 4 21 15 6

7. Monaco 23 15 7 2 6 26 26 0

8. Strasbourg 22 14 7 1 6 25 19 6

9. Brest 19 15 5 4 6 20 24 -4

10. Toulouse 17 14 4 5 5 20 19 1

11. Nice 17 14 5 2 7 19 26 -7

12. Angers 16 14 4 4 6 12 17 -5

13. Paris FC 15 14 4 3 7 21 26 -5

14. Le Havre 14 14 3 5 6 13 21 -8

15. Lorient 14 14 3 5 6 18 28 -10

16. Nantes 11 14 2 5 7 12 22 -10

17. Metz 11 14 3 2 9 14 31 -17

18. Auxerre 9 14 2 3 9 8 20 -12

./bds/bur-dam/raa/aam/am