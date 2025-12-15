Oleksandr Usyk prevê a 'morte' de Jake Paul na luta de sexta-feira contra Anthony Joshua

Oleksandr Usyk, atual campeão mundial dos pesos pesados pelo CMB, FIB e OMB, demonstrou toda sua preocupação com a luta de sexta-feira entre o ex-campeão Anthony Joshua e Jake Paul, em Miami. O ucraniano afirmou temer pela integridade física do youtuber.

"Se o Joshua quiser, ele pode matar esse cara. Joshua é campeão olímpico e foi duas vezes campeão mundial. Tem quase dois metros e pesa mais de 120 quilos. O Jake Paul é atleta, mas também é youtuber, é showman. Rezo para que tudo termine bem, pois quero lutar com ele (Paul) no octógono", afirmou Usyk, campeão olímpico em Londres/2012 e invicto no profissional após 24 lutas.

Jake Paul, de 28 anos, soma 12 vitórias (sete nocautes) e uma derrota, mas acumula apenas confrontos que não lhe dão credibilidade no mundo do boxe. Foram triunfos contra estrelas aposentadas do MMA como Anderson Silva, Tyron Woodley e Nate Diaz, além de uma derrota e uma vitória para Tommy Fury e Julio Cesar Chávez Jr. , únicos boxeadores profissionais por ele enfrentados.

Em novembro de 2023, Paul lutou com Mike Tyson, aos 58 anos, em um combate de oito rounds de dois minutos e venceu por pontos. O resultado, apesar de não acrescentar muito ao seu cartel, serviu para colocar o norte-americano em evidência no noticiário internacional.