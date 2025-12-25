Old Trafford concentra todas as atenções no tradicional 'Boxing Day'

Como é tradição em todos os dias 26 de dezembro, a bola vai rolar no futebol inglês, embora este ano de forma quase simbólica, com o jogo entre Manchester United e Newcastle, partida de abertura da 18ª rodada da Premier League, sendo o único confronto do dia.

O famoso 'Boxing Day', o dia seguinte ao Natal, estará, portanto, concentrado nesses 90 minutos em Old Trafford, já que a liga inglesa optou por agendar sete partidas da rodada para sábado, 27 de dezembro, e as duas restantes para domingo, dia 28 de dezembro, principalmente devido às preferências de transmissão televisiva.

"A liga se adapta ao calendário. Podemos garantir que na próxima temporada teremos mais jogos da Premier League no Boxing Day, já que essa data cairá em um sábado", anunciaram os dirigentes da liga quando ficou claro que a tradição seria significativamente reduzida em 2025.

A partida escolhida colocará frente a frente duas equipes, Manchester United (7º) e Newcastle (11º), que buscam subir na tabela e chegar à parte de cima da tabela.

Antes desse jogo, eles estão a três e seis pontos, respectivamente, atrás do Chelsea, que atualmente ocupa a quarta posição, a última vaga que garante a classificação para a Liga dos Campeões.

O capitão português do Manchester United, Bruno Fernandes, que sofreu uma lesão na coxa no último fim de semana, deverá ficar fora por "algumas partidas" e será um desfalque importante para esse duelo.

- Chelsea tenta frear Aston Villa -

O Chelsea, campeão mundial em julho passado, será um dos protagonistas no que promete ser o grande jogo do fim de semana na Inglaterra, ao receber o Aston Villa, terceiro colocado, em Stamford Bridge.

No último fim de semana, os 'Blues' conseguiram apenas um empate contra o Newcastle e viram o Aston Villa, equipe que está à sua frente na classificação, ampliar a vantagem para sete pontos.

Os 'Villans' têm sido a sensação do futebol inglês nas últimas semanas, após conquistarem a sétima vitória consecutiva na Premier League no último fim de semana e a décima seguida em todas as competições.

Apesar dessa impressionante sequência, o técnico espanhol do time de Birmingham, Unai Emery, pede cautela e foge de qualquer tipo de euforia.

"Não somos candidatos ao título. Estamos onde estamos porque estamos competindo de maneira fantástica e porque os jogadores estão muito focados em cada partida, sendo consistentes. Mas não somos candidatos ao título. Temos sido consistentes há mais ou menos três anos, garantindo vagas em competições europeias, mas devemos manter a humildade", declarou o treinador basco no último sábado.

- Liderança em jogo -

Erling Haaland (à esquerda) durante a vitória do Manchester City contra o West Ham na Premier League. Em Manchester (noroeste da Inglaterra), 20 de dezembro de 2025.

A verdade é que o Aston Villa está totalmente inserido na briga pela liderança, a apenas um ponto do Manchester City (2º) e a três pontos do líder Arsenal.

O City vai visitar o Nottingham Forest (17º) no sábado, depois de Pep Guardiola ter verificado o peso de cada um de seus jogadores. Ele já os alertou de que não toleraria qualquer ganho de peso durante as festas de fim de ano.

O Arsenal, por sua vez, joga em casa no sábado contra o Brighton (9º), onde espera ter uma partida mais tranquila do que a de terça-feira contra o Crystal Palace, a quem derrotou numa tensa disputa de pênaltis pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

O Liverpool, que amenizou sua crise nas últimas semanas e subiu para a quinta posição, tentará continuar sua ascensão com uma partida que, em teoria, é bastante acessível. Será no sábado, em Anfield, contra o lanterna Wolverhampton.

--- Programação da 18ª rodada da Premier League (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(17h00) Manchester United - Newcastle

- Sábado:

(09h30) Nottingham - Manchester City

(12h00) West Ham - Fulham

Liverpool - Wolverhampton

Arsenal - Brighton

Burnley - Everton

Brentford - AFC Bournemouth

(14h30) Chelsea - Aston Villa

- Domingo:

(11h00) Sunderland - Leeds

(13h30) Crystal Palace - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 39 17 12 3 2 31 10 21

2. Manchester City 37 17 12 1 4 41 16 25

3. Aston Villa 36 17 11 3 3 27 18 9

4. Chelsea 29 17 8 5 4 29 17 12

5. Liverpool 29 17 9 2 6 28 25 3

6. Sunderland 27 17 7 6 4 19 17 2

7. Manchester United 26 17 7 5 5 31 28 3

8. Crystal Palace 26 17 7 5 5 21 19 2

9. Brighton 24 17 6 6 5 25 23 2

10. Everton 24 17 7 3 7 18 20 -2

11. Newcastle 23 17 6 5 6 23 22 1

12. Brentford 23 17 7 2 8 24 25 -1

13. Fulham 23 17 7 2 8 24 26 -2

14. Tottenham 22 17 6 4 7 26 23 3

15. AFC Bournemouth 22 17 5 7 5 26 29 -3

16. Leeds 19 17 5 4 8 24 31 -7

17. Nottingham 18 17 5 3 9 17 26 -9

18. West Ham 13 17 3 4 10 19 35 -16

19. Burnley 11 17 3 2 12 19 34 -15

20. Wolverhampton 2 17 0 2 15 9 37 -28

