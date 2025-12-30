Oklahoma City Thunder se impõe como melhor da NBA e faz Atlanta amargar 7ª derrota seguida

Time com a melhor campanha da NBA, o Oklahoma City Thunder impôs a sétima derrota seguida ao Atlanta Hawks ao vencer o confronto diante de sua torcida por 140 a 129 na noite de segunda-feira. Shai Gilgeous-Alexander, com 39 pontos, foi o destaque da 28ª vitória em 33 jogos do time de Oklahoma na temporada. Os Hawks ocupam a décima colocação na Conferência Lesta, com 15 triunfos e 19 derrotas.

Gilgeous-Alexander fez os primeiros oito pontos do Thunder contra o Atlanta e marcou pelo menos 20 pontos pela 104ª partida consecutiva. Desfalcados de três titulares (Trae Young, Jalen Johnson e Kristaps Porzingis), os Hawks tiveram como cestinha Nickeil Alexander-Walker, com 30 pontos.

Os visitantes comandaram o placar nos dois primeiros quartos, mas Oklahoma City assumiu o controle no início do terceiro quarto e abrindo uma vantagem de 100 a 85. O Atlanta chegou a ficar a apenas três pontos de diferença (106 a 103), mas permitiu que o adversário voltasse a abrir vantagem e selar a vitória.

CAVALIERS SE REABILITAM E VENCEM SPURS EM SAN ANTONIO

Com 27 pontos e 10 rebotes, Jarrett Allen ajudou o Cleveland Cavaliers a vencer o San Antonio Spurs, de Victor Wembanyama, por 113 a 101 na noite de segunda-feira. Wembanyama anotou 26 pontos e 14 rebotes, conquistando seu 10º "duplo-duplo" da temporada pelos Spurs, que perderam duas partidas seguidas após vencerem oito jogos consecutivos.

Cleveland e San Antonio vinham de derrotas decepcionantes no sábado, e os Cavaliers conseguiram se reabilitar e encerrar uma sequência de duas derrotas.

Os visitantes estavam perdendo por oito pontos no terceiro quarto antes da reação no quarto período. Jaylen Tyson acertou duas cestas de três pontos consecutivas e deu ao Cleveland uma vantagem de 87 a 82. A vantagem aumentou para 94 a 84 e os Spurs não conseguiram reagir.

Confira os resultados dos jogos desta segunda-feira na NBA:

Charlotte Hornets 113 x 123 Milwaukee Bucks

Washington Wizards 101 x 115 Phoenix Suns

Miami Heat 147 x 123 Denver Nuggets

Brooklyn Nets 107 x 120 Golden State Warriors

Toronto Raptors 107 x 106 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 140 x 129 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 101 x 113 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 126 x 119 Indiana Pacers

Chicago Bulls 101 x 136 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 125 x 130 New York Knicks

Portland Trail Blazers 125 x 122 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta terça-feira na NBA:

Memphis Grizzlies x Philadelphia 76ers

Utah Jazz x Boston Celtics

Los Angeles Lakers x Detroit Pistons