Oito pessoas são presas no Marrocos por revender ingressos para Copa Africana de Nações

A polícia marroquina prendeu oito pessoas em diversas cidades sob suspeita de "especulação ilegal" na venda de ingressos para a Copa Africana de Nações (CAN), torneio de futebol que está sendo realizado no país, informou a mídia local nesta terça-feira (23).

De acordo com uma fonte policial citada pelo site Hespress, os "serviços de vigilância cibernética" detectaram publicações em redes sociais oferecendo ingressos para revenda "a preços significativamente superiores ao seu valor nominal", em "violação da lei", o que motivou a operação policial.

As prisões ocorreram principalmente em Agadir, Marrakech e Rabat, acrescentou a mesma fonte.

"As investigações continuam para deter" outros indivíduos "potencialmente envolvidos", segundo o site Le360. A partida de abertura da CAN, no domingo, entre Marrocos e Comores (vitória de 2 a 0 para a seleção anfitriã), havia sido anunciada como esgotada, mas apenas 60.180 pessoas compareceram, deixando 9.320 lugares vazios no Estádio Moulay Abdellah, em Rabat, o que gerou indignação e surpresa nas redes sociais.

Marrocos é a sede da 35ª edição da CAN, disputada de 21 de dezembro a 18 de janeiro.

Em 2030, o reino se tornará o segundo país a sediar uma Copa do Mundo, 20 anos depois da África do Sul. O torneio será organizado em conjunto com Espanha e Portugal.