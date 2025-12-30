O tubarão do futebol brasileiro veste vermelho e preto

Flamengo venceu o Brasileirão em 2025. Gilvan de Souza / Flamengo, Divulgação

O Flamengo virou o tubarão brasileiro. Os números apresentados pelo seu presidente (aquele da declaração desrespeitosa e misógina sobre a comentarista Renata Mendonça) mostram que o clube vive em cifras de grande liga europeia no calor dos trópicos.

O Flamengo vai comprar quem ele quiser daqui para a frente. Isso porque fatura R$ 2 bilhões ao ano, tem dívida corrente de R$ 96 milhões e pode aumentá-la cinco ou seis vezes que suporta sem qualquer apuro. Pode contrair o que os especialistas chamam de dívida boa, aquela que se faz para crescer.

O Inter e o Grêmio, por exemplo: precisam contrair dívida ou vender jogadores para pagar débitos urgentes, com atletas, fornecedores ou outros clubes. Essas são as dívidas ruins.

Quando o presidente do Flamengo diz que seu clube pode gastar R$ 1 bilhão em reforços, ele está avisando aos demais que, agora, chegou alguém com a carteira abarrotada ao mercado. Será que Palmeiras e Cruzeiro esticarão a corda para se ombrear com o Flamengo? Duvido.

Rondar e atacar

Outra, a oferta por Kaio Jorge, de 22 milhões de euros mais Cebolinha, é para mostrar que o futebol brasileiro tem um todo-poderoso. O Flamengo parte para uma nova etapa, de sufocar os adversários, tirando deles seus principais nomes.

O Bayern faz isso na Alemanha, o PSG, na França. A coincidência entre os dois países é que o campeonato acabou monopolizado pelos dois gigantes. O PSG ganhou 11 das últimas 13 Ligue 1. O Bayern, 12 das últimas 13 Bundesliga.

O predomínio aqui só não será maior porque ainda temos Palmeiras, Cruzeiro e uma ou outra SAF que desponte. Mas que haverá um domínio, não tenho dúvida.