Danilo, autor do gol do título da Libertadores, pode seguir entre os titulares. Luis ACOSTA / AFP

O Flamengo estreia nesta quarta-feira (10), às 14h, na Copa Intercontinental, que será disputada no Catar. O atual campeão da Libertadores entra nas quartas de final e terá como adversário o Cruz Azul, vencedor da Copa dos Campeões da Concacaf.

O técnico Filipe Luís deve mandar a campo o mesmo time da final continental contra o Palmeiras. Todo o elenco está à disposição do treinador, com exceção do atacante Pedro.

A única mudança que pode ocorrer é na zaga, com a entrada de Léo Ortiz no lugar de Danilo. Porém, o gol do título da Libertadores deu ainda mais moral ao experiente jogador.

O provável Flamengo tem Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

O vencedor do confronto conquista o "Derby das Américas" e avança para a semifinal do Intercontinental, para enfrentar o Pyramids, do Egito, que foi campeão da Liga dos Campeões da África.