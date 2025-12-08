O que vale a partida de João Fonseca contra Carlos Alcaraz

Expectativa é de que João e Alcaraz “amassem” a bolinha em uma sequência de pancadas de direita. HENRY NICHOLLS / AFP

Treino é treino, amistoso é amistoso e jogo é jogo. João Fonseca dividiu quadra com Carlos Alcaraz em alguns treinos durante a temporada. Nesta segunda-feira (8), ele viverá uma nova experiência em seu primeiro ano no circuito. Terá Alcaraz como adversário no outro lado da rede.

A partida faz parte do Miami Invitational, evento de exibição nos Estados Unidos, com início programado para a partir das 21h. O confronto entre os dois deve ocorrer por volta das 22h30min. O SporTV e a GeTV anunciam a transmissão do evento.

A partida não vale pontos para o ranking, mas conta com elementos que mostram o impacto do brasileiro no circuito. Com a partida em solo americano, seria natural o duelo de Alcaraz contra um tenista local, como Taylor Fritz, Ben Shelton e Tommy Paul, entre os 20 primeiros colocados da lista da ATP. O convite feito a Fonseca mostra o circuito em grande expectativa pelo presente e pelo futuro dele.

Outro aspecto mostra a relevância de Fonseca nas quadras. O Miami Invitational também contará com uma partida de duplas mistas e uma feminina, entre as americanas Amanda Anisimova e Jessica Pegula, ambas do top 10 do ranking da ATP.

Mais entretenimento do que esporte

Uma partida exibição tem aspectos diferentes do que o público costuma ver nos grandes torneios. Há mais espaço para os tenistas arriscarem golpes, surgem jogadas de mais efeito e também existe espaço para brincadeiras com o público.

É mais entretenimento do que esporte. Apesar das peculiaridades, constrói-se um espaço para matar a curiosidade de como Fonseca se porta junto com um dos dois principais nomes do circuito — o outro é o italiano Janik Sinner. A diferença deles no ranking é maior para Alexander Zverev, o número 3 do mundo, do que do alemão para Fonseca, que ocupa a posição 24 na lista.

— De todos os jogadores que estão longe do Sinner e do Alcaraz, talvez o João seja o que mais esteja perto de chegar lá, que possa diminuir consideravelmente a distância. É o que tem mais chance de diminuir a diferença num tempo mais curto — avalia o comentarista do SporTV Narck Rodrigues.

Jogo de peso, mas sem pressão

Todas essas circunstâncias fazem o jogo ganhar peso pelo lado do brasileiro, sem ter grande pressão. Será uma oportunidade de entender um pouco mais do nível de tênis que Fonseca trabalha para inserir.

— É uma chance enorme do João de aclimatar, de ambientar nesse nível de tênis. Ele já está jogando no mais alto nível, mas agora é diferente, ele está em quadra contra o jogador do calibre do Alcaraz. Deve haver sim um gostinho ali de jogar muito bem contra o Alcaraz. Há uma exposição mundial enorme desse jogo, o que é ótimo, mais uma vez, para o João — avalia Domingos Venâncio, também comentarista do SporTV.

Expectativa do público

Será a primeira vez que Fonseca terá todos os olhos do tênis focados simultaneamente nele. O interesse é total no brasileiro. Todos os grandes nomes da modalidade palpitaram e elogiaram a sua performance. Há grande expectativa que em algum momento da partida, Alcaraz e o brasileiro “amassem” a bolinha em uma sequência de pancadas de direita.

— Ele é um talento excepcional. Me impressionou já na Copa Davis do ano passado pela velocidade de sua bola. É um jogador que pode jogar bem em todas as superfícies. Todos que seguimos esse esporte queremos vê-lo contra os grandes nomes, como Alcaraz e Sinner. Claro que o resultado da partida não será significativo — acredita Federico Ferrero, comentarista de tênis da Sky Itália.