O que explica a idolatria a Falcão e o fracasso de Renato Portaluppi na Roma? Ouça o podcast

Paulo Roberto Falcão e Renato Portaluppi durante clássico. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Paulo Roberto Falcão e Renato Portaluppi tiveram algo em comum durante as carreiras como jogadores de futebol. Os dois atuaram pela Roma, da Itália, na década de 1980.

Enquanto Falcão virou ídolo, Renato não rendeu o esperado. O Deu Liga de Natal relembra a trajetória deles na capital italiana e tenta explicar os motivos do sucesso de um e do fracasso de outro.

