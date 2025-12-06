Nos segundos finais, União Corinthians é superado pelo Minas Tênis Clube e perde invencibilidade como mandante no NBB

Nate Barnes foi o cestinho do jogo e do União Corinthians. Vinícius Molz Schubert / Divulgação/Ceisc União Corinthians

Em um jogo extremamente equilibrado, o União Corinthians foi superado pelo Minas Tênis Clube, por 74 a 71, nesta sexta-feira (5), e perdeu sua invencibilidade como mandante no NBB.

A equipe gaúcha havia vencido os cinco jogos disputados no Ginásio Arno Frantz, mas desta vez não teve forças para superar os mineiros, que conseguiram virar o marcador após estarem sete pontos atrás (21 a 14) ao final do primeiro período.

Com bom aproveitamento nos arremessos da linha de três, o Minas venceu o segundo quarto, por 34 a 15, e foi para o intervalo com dosi de vantagem (38 a 36).

Empurrado pela torcida, o time de Santa Cruz do Sul buscou reagir, mas voltou a ser superado no terceiro período, quando os mineiros fizeram 21 a 20, e ampliaram a distância para três pontos (59 a 56).

O último quarto teve predomínio do Minas, que chegou a liderar por nove (73 a 64) a três minutos e meio do final. Mas o União Corinthians reagiu e com 38 segundos por jogar, Rafael Hettsheimeir arriscou uma bola de três que deu no aro e manteve os mineiros à frente (73 a 71).

Uma nova chance de empate surgiu com 10 segundos por jogar, quando Jeremy Hollowell errou um arremesso. O Minas pegou o rebote e teve uma falta, convertendo apenas um arremesso livre e oportunizando aos gaúchos mais uma tentativa de empate, mas André Góes errou da linha dos três e o cronômetro zerou.

Classificação

Hettsheimeir teve a chance de empatar no final do jogo. Vinícius Molz Schubert / Divulgação/Ceisc União Corinthians

Esta foi a 12ª vitória do Minas em 14 jogos. Com 85,7% de aproveitamento, o time de Belo Horizonte assumiu a liderança do NBB, superando o Flamengo, que enfrentará o Caxias do Sul Basquete, no sábado (6).

Já o União Corinthians perdeu pela sétima vez em 12 partidas e caiu do 11º para o 12º lugar.

Cestinhas

Com 18 pontos, o pivô Alexandre Paranhos foi o cestinha do Minas, que ainda contou com 10 pontos de outro jogador do garrafão, Wini Silva.

O armador estadunidense Nate Barnes marcou 20 pontos e foi o cestinha do União Corinthians e do jogo. O time gaúcho também teve 19 pontos e nove rebotes do ala-pivô estadunidense Jeremy Hollowell.

Franca vence São José e mantém 5º lugar

Em outro jogo desta sexta, o Sesi Franca venceu o confronto paulista contra o São José Basketball, por 104 a 85.