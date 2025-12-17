Nos pênaltis, Flamengo é superado pelo PSG e perde o título da Copa Intercontinental

Bruno Henrique não conseguiu marcar enquanto esteve em campo. KARIM JAAFAR / AFP

O tabu dos sul-americanos em campeonatos mundiais ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (17), no Catar. Depois do empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, o Flamengo foi derrotado pelo PSG, da França, nos pênaltis e desperdiçou a chance de ser campeão da Copa Intercontinental.

O georgiano Kvaratskhelia, em falha do goleiro Rossi, marcou o gol da equipe parisiense. No segundo tempo, Jorginho empatou a partida. Resultado que levou o jogo a ser decidido na marca da cal.

Nas penalidades, apenas De la Cruz converteu para o Flamengo. Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo pararam no goleiro russo Safonov. Pelos franceses, Vitinha e Nuno Mendes garantiram o título para o PSG. Nem os erros de Dembélé e Barcola impediram a conquista.

Filipe Luís optou pela volta de Léo Ortiz na defesa, assim como já havia sido contra o Cruz Azul. No ataque, o treinador optou pela manutenção de Plata e pela entrada de Bruno Henrique.

Como foi o jogo

Pressão francesa

A primeira oportunidade foi francesa. Aos três minutos, Vitinha cobrou falta dentro da área e João Neves apareceu livre no segundo poste. No entanto, o português concluiu para fora.

Cinco minutos depois, o erro de Rossi resultou no primeiro gol da partida. O goleiro uruguaio quis impedir um escanteio e chutou para a entrada da área. A bola sobrou para Fabian Ruíz que concluiu para um gol vazio, abrindo o placar no Catar.

O lance, no entanto, foi revisado pelo árbitro do vídeo e percebeu-se que a bola já havia saído pela linha de fundo.

A chance do Flamengo apareceu aos 16. Bruno Henrique fez jogada pelo lado esquerdo e o lance sobrou para Pulgar. O chileno bateu de primeira, mas parou nas mãos de Safonov.

Aos 32 minutos, o técnico Luís Henrique perdeu o sul-coreano Lee Kang In por lesão e, mesmo com Dembélé no banco, preferiu pela entrada de Mayulu.

A abertura do placar foi em mais uma falha de Rossi. Doué cruzou rasteiro para a dentro da área, o uruguaio tocou e deixou ela "no jeito" para Kvaratskhelia, com o gol aberto, fazer 1 a 0 para os franceses.

A resposta flamenguista veio aos 41. Arrascaeta bateu o escanteio aberto para a segunda trave. Pulgar apareceu livre, mas cabeceou direto para fora.

Igualdade no campo e no placar

Os dois times voltaram com as mesmas equipes para a etapa final. A primeira chegada do segundo tempo foi novamente do PSG. João Neves recebeu na direita, cortou para o meio e bateu para o gol, mas Rossi fez a defesa.

Em busca de mais ofensividade, Filipe Luís escolheu pela saída de Carrascal para a entrada de Pedro. O centroavante garantiu mais volume para os cariocas.

Aos 14, o PSG errou na cobrança de lateral no campo de defesa. Arrascaeta ficou com a bola dentro da área e foi derrubado por Marquinhos. Pênalti convertido com muita categoria por Jorginho — 1 a 1.

Jorginho converteu o pênalti que igualou o placar, ainda no tempo regulamentar. KARIM JAAFAR / AFP

Com o placar empatado, Luís Henrique recorreu ao melhor jogador do mundo, Dembélé, aos 33 minutos.

Dois minutos depois, Vitinha recebeu na entrada da área, ajeitou o corpo e bateu chapado. A bola saiu ao lado do gol defendido por Rossi.

A resposta veio em contra-ataque puxado por Plata. O PSG errou no campo de ataque. A bola ficou com o equatoriano que achou Pedro. O centroavante bateu, mas o chute saiu mascado e foi para escanteio.

No último lance do tempo normal, um gol inacreditável perdido por Marquinhos. Dembélé limpou dois marcadores e bateu cruzado. O zagueiro brasileiro, da pequena área, mandou para fora. Foi o suficiente para o tempo normal ser finalizado pelo árbitro da partida.

Prorrogação

Os dois times pareciam ter sentido o desgaste físico e um pouco ameaçava o outro. No entanto, no fim da primeira metade, em jogada ensaiada de escanteio, João Neves bateu direto nas mãos de Rossi.

Aos dois, Ndjantou arriscou da entrada da área e mandou direto para fora, sem assustar os flamenguistas. O time carioca só reagiu com Luiz Araújo. O camisa 7 chutou de direita, mas a bola subiu demais. O 1 a 1 permaneceu após os 30 minutos da prorrogação e o jogo foi para os pênaltis.