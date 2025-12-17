Esportes

No quase
Notícia

Nos pênaltis, Flamengo é superado pelo PSG e perde o título da Copa Intercontinental

Time carioca suportou o 1 a 1 no marcador durante 120 minutos de tempo normal e prorrogação

João Praetzel

