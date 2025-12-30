Norueguês Magnus Carlsen conquista seu 20º título mundial de xadrez

O norueguês Magnus Carlsen, número um do mundo no xadrez, conquistou o Campeonato Mundial de Xadrez Blitz em Doha nesta terça-feira (30), e obteve assim uma 'dupla coroa' após também ter vencido o Mundial de Xadrez Rápido no domingo e com isso, chegou a vinte títulos mundiais em sua carreira.

Carlsen derrotou o uzbeque Nodirbek Abdusattorov na final do torneio blitz nesta terça, jogando com as peças pretas.

As partidas de xadrez blitz são disputadas com três minutos para cada jogador no início, mais dois segundos adicionais por lance.

O astro norueguês, de 35 anos, escapou por pouco da eliminação na fase classificatória, ao sofrer três derrotas em 19 partidas, terminando em terceiro lugar.

Em seguida, ele derrotou o americano Fabiano Caruana nas semifinais e, depois, na final, venceu Abdusattorov, campeão mundial de xadrez rápido de 2021.

No domingo, Carlsen se sagrou campeão mundial de xadrez rápido (15 minutos com dez segundos adicionados por cada movimento), terminando em primeiro lugar na classificação geral. Essa competição é disputada sem uma fase final.

Seu currículo de títulos ficou ainda mais impressionante após sua participação no Catar: ele agora possui nove títulos mundiais de xadrez blitz, seis de xadrez rápido e cinco de xadrez clássico, o formato de maior prestígio.

Cansado do formato da competição de xadrez clássico - um duelo com mais de dez partidas entre o campeão e um desafiante - Magnus Carlsen desistiu em 2023 sem competir, abrindo mão do título que atualmente pertence ao indiano Dommaraju Gukesh.