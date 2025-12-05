Norris volta a superar Verstappen na 2ª sessão de treinos livres em Abu Dhabi

O britânico Lando Norris, um dos três candidatos ao título mundial de Fórmula 1, registrou nesta sexta-feira (5) o melhor tempo no segundo treino livre para o Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última corrida do ano.

O piloto da McLaren, que também havia sido o mais rápido na primeira sessão, superou mais uma vez seu principal adversário na disputa pelo título, o holandês Max Verstappen (Red Bull), que terminou em segundo.

Mais de três décimos de segundo separaram os dois pilotos, enquanto o australiano Oscar Piastri (McLaren), o outro candidato ao título, conseguiu apenas o décimo primeiro lugar, mais de meio segundo atrás de seu companheiro de equipe, Norris.

Este último começa com vantagem na corrida pelo título mundial: liderando com 408 pontos, ele tem 12 pontos a mais que Verstappen e e está 16 à frente de Piastri, com 25 pontos ainda em disputa em Abu Dhabi.

Um pódio no final do GP garantiria automaticamente ao britânico o título de campeão mundial de 2025, independentemente dos resultados de seus concorrentes.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, fez o sexto melhor tempo.

Esta sessão, realizada no final da tarde, é a única representativa das condições para a classificação marcada para sábado, às 11h (horário de Brasília), e para a corrida de domingo.

- Classificação do segundo treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi:-

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:23.083 (28 vueltas)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:23.446 (31)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:23.462 (29)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:23.501 (28)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:23.550 (28)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:23.570 (28)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:23.657 (29)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:23.658 (31)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:23.708 (27)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:23.750 (29)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:23.763 (29)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:23.832 (29)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:23.872 (31)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:23.939 (29)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:23.950 (32)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:23.958 (27)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:24.303 (29)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:24.474 (32)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:24.771 (28)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:24.963 (30)