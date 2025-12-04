Norris descarta pedir ajuda a Piastri para superar Verstappen no decisivo GP de Abu Dhabi

Lando Norris descartou pedir ajuda ao seu companheiro de equipe e rival na disputa pelo título, Oscar Piastri, no decisivo Grande Prêmio de Abu Dhabi deste domingo, inclusive se o britânico depender do australiano para garantir o triunfo contra Max Verstappen, o terceiro candidato a faturar o campeonato.

Norris, de 26 anos, tem uma vantagem de 12 pontos sobre Verstappen e de 16 sobre Piastri, faltando apenas uma corrida para o encerramento da temporada. O britânico reconheceu que poderia precisar de ajuda em certas situações, mas que não a pediria.

Tanto Norris quanto Piastri deixaram claro que a McLaren não emitiu ordens de equipe para a corrida e que os dois pilotos continuarão competindo de forma independente e em igualdade de condições, com o mesmo apoio da escuderia.

"Não acho que eu pediria ajuda porque depende do Oscar, se ele estiver disposto", disse Norris aos repórteres.

"Não acho que dependa necessariamente de mim", acrescentou. "É a mesma coisa no outro sentido. Estaria eu disposto [a ajudar] ou não? Acho que sim, simplesmente porque sinto que sou sempre assim e isso faz parte de quem eu sou".

Os três pilotos se sentaram juntos e responderam a perguntas, várias das quais focadas em um cenário em que Verstappen terminasse em primeiro, Piastri em terceiro e Norris em quarto. Nesse contexto, o holandês se tornaria campeão mundial, a menos que os carros da McLaren trocassem de posição, o que daria o título a Norris.

"Não vou pedir isso", insistiu ele.

- "Não é uma pergunta justa" -

"Não quero pedir isso porque não acho que seja uma pergunta justa, mas se for assim que terminar e Max vencer, bom, será isso", continuou.

"Parabéns [ao Verstappen] e vamos olhar para o próximo ano. Nada muda. Minha vida não muda. Ele terá merecido mais do que nós", concluiu.

Verstappen, que venceu cinco das últimas oito corridas, parecia o mais relaxado dos três pilotos diante da imprensa, em contraste com a postura tensa de Norris.

Piastri, que não conseguiu vencer no último fim de semana no Catar devido a uma estratégia errada da McLaren, parecia calmo, mas sombrio.

"Não é algo que tenhamos discutido", declarou o australiano de 24 anos, que pode ser o primeiro piloto de seu país a se tornar campeão mundial desde Alan Jones em 1980.

"Até que eu saiba o que tenho que aceitar, não tenho uma resposta", insistiu ele sobre possíveis pedidos de ajuda.

Com quatro campeonatos mundiais já conquistados, Verstappen aproveitou a última semana de tempo livre com sua filha recém-nascida.

"Eu não esperava estar aqui lutando pelo título", declarou o holandês. "Mas aqui estamos! Meu pai está participando de um rali na África e minha mãe está feliz com os cachorros", disse ele.

"Claro, eles sempre me apoiam, e minha mãe sempre acende uma vela antes de cada corrida. Acho que eles confiam no filho deles", acrescentou 'Mad Max'.