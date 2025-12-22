No encerramento do primeiro turno da Superliga masculina, Minas vence o Goiás e se garante no G-4 

Karen.esportes / Divulgação/ Saneago Goiás Vôlei

O Minas Tênis Clube encerrou o primeiro turno da Superliga masculina de vôlei em alta. Em confronto direto pelo G-4, o time mineiro venceu o Goiás Vôlei por 3 sets a 1, neste domingo (21), em Goiânia, e confirmou a quarta colocação ao final do primeiro turno da competição. As parciais foram de 25/15, 25/16, 19/25 e 25/21.

Com o resultado, o Minas chegou aos 19 pontos e ultrapassou o adversário, que somou 18 e terminou em quinto. A posição garantiu à equipe de Belo Horizonte o direito de disputar em casa as quartas de final da Copa Brasil, justamente contra o Goiás.

Destaque individual da partida, o ponteiro Renato Pato foi eleito o melhor em quadra e recebeu o Troféu Viva Vôlei. Já o oposto Samuel Neufeld terminou como o maior pontuador do confronto, com 18 acertos.

Confira a classificação final do 1º turno da Superliga masculina:

1º — Vôlei Renata/Campinas (SP) 29

2º— Sada Cruzeiro (MG) 29

3º— Praia Clube (MG) 23

4º— Minas Tênis Clube (MG) 19

5º— Goiás (GO) 18

6º— Suzano Vôlei (SP) 17

7º— Vôlei Guarulhos (SP) 16

8º— Sesi-Bauru (SP) 15

9º— Monte Carmelo (MG) 12

10º— Joinville Vôlei (SC) 10

11º— Vôlei São José (SP) 8

12º— JF Vôlei (MG) 2

Veja os confrontos das quartas de final da Copa Brasil:

Vôlei Renata x Sesi-Bauru

Sada Cruzeiro x Vôlei Guarulhos

Praia Clube x Suzano Vôlei

Minas Tênis Clube x Goiás