No encerramento do primeiro turno da Superliga masculina, Minas vence o Goiás e se garante no G-4 

O Minas Tênis Clube encerrou o primeiro turno da Superliga masculina de vôlei em alta. Em confronto direto pelo G-4, o time mineiro venceu o Goiás Vôlei por 3 sets a 1, neste domingo (21), em Goiânia, e confirmou a quarta colocação ao final do primeiro turno da competição. As parciais foram de 25/15, 25/16, 19/25 e 25/21.
Com o resultado, o Minas chegou aos 19 pontos e ultrapassou o adversário, que somou 18 e terminou em quinto. A posição garantiu à equipe de Belo Horizonte o direito de disputar em casa as quartas de final da Copa Brasil, justamente contra o Goiás.
Destaque individual da partida, o ponteiro Renato Pato foi eleito o melhor em quadra e recebeu o Troféu Viva Vôlei. Já o oposto Samuel Neufeld terminou como o maior pontuador do confronto, com 18 acertos.
Confira a classificação final do 1º turno da Superliga masculina:
- 1º — Vôlei Renata/Campinas (SP) 29
- 2º— Sada Cruzeiro (MG) 29
- 3º— Praia Clube (MG) 23
- 4º— Minas Tênis Clube (MG) 19
- 5º— Goiás (GO) 18
- 6º— Suzano Vôlei (SP) 17
- 7º— Vôlei Guarulhos (SP) 16
- 8º— Sesi-Bauru (SP) 15
- 9º— Monte Carmelo (MG) 12
- 10º— Joinville Vôlei (SC) 10
- 11º— Vôlei São José (SP) 8
- 12º— JF Vôlei (MG) 2
Veja os confrontos das quartas de final da Copa Brasil:
- Vôlei Renata x Sesi-Bauru
- Sada Cruzeiro x Vôlei Guarulhos
- Praia Clube x Suzano Vôlei
- Minas Tênis Clube x Goiás
