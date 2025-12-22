Esportes

Em Goiânia
Notícia

No encerramento do primeiro turno da Superliga masculina, Minas vence o Goiás e se garante no G-4 

Com 19 pontos, Minas Tênis Clube garantiu o mando de quadra nas quartas da Copa Brasil contra o Goiás

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS