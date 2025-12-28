Esportes

Calcio

Nkunku desencanta, Milan bate o Verona e "seca" a Inter para fechar o ano à frente no Italiano

Milan chega a 35 pontos e assume liderança provisória; Inter pode recuperar posição em jogo às 16h45.

