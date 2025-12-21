"Ninguém acreditava em nós", desabafa Memphis Depay após título da Copa do Brasil

Memphis Depay marcou o segundo gol sobre o Vasco. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O Corinthians pôde proporcionar mais uma alegria para o torcedor nesta temporada. Depois de abrir o ano com o título do Paulistão, o Timão fechou 2025 com a taça da Copa do Brasil, neste domingo (21), ao vencer o Vasco por 2 a 1.

A taça marcará alguns nomes na história do time paulista, em especial os dos autores dos gols decisivos: Yuri Alberto e Memphis Depay. O holandês balançou as redes no segundo tempo, para garantir a taça.

— O Corinthians é um time, um clube grande. Estou orgulhoso dos jogadores. Há muita pressão em nós. Muitas pessoas gostam de criticar. Quando eu vim para o Corinthians, um ano atrás, ninguém acreditava em nós. E, em um ano, ganhamos dois títulos. Esse time fez isso — comemorou o camisa 10.

Memphis Depay, 31 anos, desembarcou em São Paulo na última temporada, para ajudar a salvar o Corinthians do risco de rebaixamento. Desde então, conquistou duas taças pelo Timão.