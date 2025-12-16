Nikola Jokic vence duelo com Alperen Sengun e Nuggets batem Rockets na prorrogação pela NBA

No duelo particular de Nikola Jokic contra o turco Alperen Sengun, o jogador sérvio levou a melhor e contribuiu para uma vitória, na prorrogação, do Denver Nuggets sobre o Houston Rockets, pelo placar de 128 a 125, em partida realizada na Ball Arena, na noite desta segunda-feira (15), pela NBA.
A atuação do pivô no triunfo foi coroada com seu 12º "triple-double" na temporada ao anotar 39 pontos, pegar 15 rebotes e contribuir com dez assistências em um confronto que reuniu duas equipes favoritas ao título.
Os Nuggets emplacaram a sua quinta vitória seguida, ocupam o segundo lugar no lado Oeste, e Jokic festejou a dedicação da franquia, que não desistiu de buscar o resultado positivo até o fim.
— Eles (Rockets) têm um time muito talentoso, mas buscamos nosso objetivo. Foi um jogo muito bom para nós. Se conseguirmos a classificação, acho que vai ser muito interessante—afirmou o pivô.
Quem também brilhou pelo time vencedor foi Jamal Murray, que fez 35 pontos. No tempo extra, ele foi responsável por seis dos 11 pontos convertidos pela equipe do Colorado. Na partida, o armador foi extremamente eficiente e converteu 14 de seus 15 lances livres.
Pelo lado dos Rockets, Alperen Sengun foi o destaque. Com 33 pontos, dez assistências e dez rebotes, ele obteve o seu primeiro "triple-double" da temporada. O resultado,porém mostrou a oscilação da franquia como visitante, já que esta foi a terceira derrota consecutiva longe de seus domínios.
Confira os jogos da noite desta segunda-feira:
- Boston Celtics 105 x 112 Detroit Pistons
- Miami Heat 96 x 106 Toronto Raptors
- Utah Jazz 140 x 133 Dallas Mavericks
- Denver Nuggets 128 x 125 Houston Rockets
- Los Angeles Clippers 103 x 121 Memphis Grizzlies
Acompanhe a partida desta terça:
Final da NBA Cup:
- New York Knicks x San Antonio Spurs