Nicole Faria e Rômulo Bandeira são os campeões do Brasileiro de Pentatlo Moderno

Nicole Faria ganhou o título brasileiro. Abelardo Mendes Jr / COB/Divulgação

O Campeonato Brasileiro de Pentatlo Moderno foi disputado neste domingo (14), no Centro Esportivo Santos Dumont, em Recife. A competição reuniu 92 atletas e conheceu os novos campeões.

Na prova feminina, o título ficou com Nicole Faria, do Colégio Militar de Curitiba (PR), de apenas 15 anos, que nos momentos finais arrancou para a vitória.

A segunda colocada foi Alice Peroni, do Colégio Militar de Belo Horizonte (MG). Ana Clara Bezerra, do Penta Jovem Recife (PE) terminou em terceiro lugar.

No masculino, o título brasileiro foi para Rômulo Bandeira, do Penta Jovem Recife, que superou uma disputa acirrada com os dois últimos campeões.

João Victor Acioly, também do Penta Jovem Recife, defendia a conquista de 2024 e acabou em segundo, enquanto o vencedor de 2023, Victor Aguiar (Penta Jovem Rio-RJ) fechou o pódio.