Nick Kyrgios supera Aryna Sabalenka em nova "Batalha dos Sexos"

Nick Kyrgios venceu por por 2 sets a 0. CHRISTOPHER PIKE / POOL / AFP

O australiano Nick Kyrgios derrotou a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial feminino de tênis, neste domingo (28), por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/3, em uma hora e 17 minutos disputado em Dubai, e levou o troféu da "Batalha dos Sexos".

A partida não teve os contornos de tensão e rivalidade do confronto original de 1973, quando a estadunidense Billie Jean King venceu o compatriota Bobby Riggs, e que se tornou um marco na luta das mulheres por igualdade.

— Ele teve dificuldades e fico feliz em ver um homem sofrendo com minhas jogadas. Ele tem grandes saques, acho que a gente deu um show. Sinto que na próxima vez já vou saber taticamente onde estão as forças e fraquezas dele— afirmou Sabalenka, após o jogo.

Em um clima mais amistoso, os dois tenistas se enfrentaram para cerca de 17 mil espectadores, entre eles o ex-jogador da Seleção Brasileira Ronaldo Nazário.

Apesar de não estar no seu melhor nível, de quando esteve no top 15 do ranking da ATP, Kyrgios era apontado como favorito.

— Foi uma partida difícil, ela é uma grande campeã. Eu não sabia o que esperar, mas ela veio e quebrou meus serviços várias vezes. Eu senti porque ela colocou pressão em mim com grandes golpes. Foi um grande espetáculo, um grande jogo de tênis — avaliou Kyrgios.

O jogo

Ronaldo, ao lado de Sabalenka, foi atraçaõ fora da quadra. CHRISTOPHER PIKE / POOL / AFP

Sabalenka não fez feio diante do atual número 671 do mundo. No set inicial, ela começou sacando e confirmou o serviço, assim como o australiano.

Mas a partir do terceiro game, foi um festival de quebras de saque, com quatro breaks sucessivos, que deixaram Kyrgios liderando em 4 a 3. Logo depois, ele fechou seu game de serviço e encaminhou a vitória, que seria confirmada com mais uma quebra e o placar de 6 a 3, após 33 minutos.

Para dar um maior equilíbrio, os dois tenistas tinham direito a apenas um saque por ponto e as dimensões do lado da quadra onde Sabalenka jogou eram menores.

O segundo set começou com a bielorrussa liderando em 3 a 1, após quebrar o saque do australiano, no terceiro game. Mas Kyrgios se recuperou e empatou em 3 a 3.