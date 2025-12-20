Nick Kyrgios e Marta Kostyuk lideram Kites na conquista da World Tennis League

Kostuyk (E) e Kyrgios (D) foram as estrelas do time campeão. IDREES MOHAMMED / AFP

A quarta edição da World Tennis League, torneio com equipes mistas, que reuniu jogadores indianos, mesclados com estrelas do circuito em divididos em quatro equipes, foi encerrada neste sábado (20), em Bangalor, na Índia.

Na decisão, a equipe Kites derrotou o time Falcons, que estava invicto, por 23 a 19. O torneio de exibilção não soma pontos para os rankings da ATP e WTA e os vencedores de cada confronto são definidos pela soma de games vencidos, após os quatro jogos (sets) entre os times.

A Final

Número 26 do ranking da WTA, a ucraniana Marta Kostyuk abriu a final colocando os Kites em vantagem. Ela fez 6 a 4 sobre a indiana Shrivalli Bhamidipaty, 398ª do mundo.

O segundo set foi de duplas mistas e os Falcons empataram a série, com o 6 a 4 de Bhamidipaty e o francês Gaël Monfils sobre Kostyuk e o indiano Dhakshineswar Suresh.

A equipe Kites, que se classificou com apenas uma vitória na primeira fase, assumiu a liderança com a vitória no set de duplas masculinas. O australiano Nick Kyrgios, ex-número 13 do ranking da ATP e Suresh marcaram 6 a 3 sobre Monfils e o indiano Sumit Nagal.

O título foi definido no confronto de simples masculino, com Suresh derrotando Nagal por 7/6 (7/4).