NFL hoje: horário e onde assistir a Lions x Cowboys

Detroit Lions recebe o Dallas Cowboys em casa. NIC ANTAYA / Getty Images via AFP

A Semana 14 da NFL vem aí. Nesta quinta-feira (4), Detroit Lions e Dallas Cowboys se enfrentam no primeiro confrontoda da rodada, a partir das 22h15min.

Abaixo, confira como acompanhar ao jogo.

Detroit Lions x Dallas Cowboys

Quando? Quinta-feira (4), às 22h15min

Onde assistir? SporTV 2 e NFL Game Pass

Jogos da Semana 14 da NFL

Assista ao PrimeCast

O PrimeCast tem episódio inédito sobre a NFL e a NBA toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, além do site e aplicativo de GZH .