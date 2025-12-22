NFL: disputas no Sul e três classificações para os playoffs marcam rodada de domingo

Patriots venceram o Sunday Night Football. PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O domingo (21) de NFL teve definições importantes em relação aos playoffs. Mais três franquias garantiram classificação: Chicago Bears, San Francisco 49ers e New England Patriots. A rodada, no entanto, também deixou brigas em aberto para serem resolvidas nas próximas duas partidas.

A Semana 16 teve o Seattle Seahawks garantindo classificação na quinta (18) e o Philadelphia Eagles no sábado (20). Os Bears também venceram, mas só tiveram a confirmação da vaga após derrota do Detroit Lions no domingo.

O resultado também foi bom para o San Francisco 49ers, que garantiu vaga mesmo sem jogar na rodada. A equipe entra em campo nesta segunda-feira (22) contra o Indianapolis Colts.

Os Patriots se classificaram no Sunday Night Football, com vitória de virada sobre o Baltimore Ravens. A divisão, no entanto, ainda está em aberto, pois o Buffalo Bills também ganhou na rodada. O resultado foi bom para o Pittsburgh Steelers, que venceu e abriu dois jogos de vantagem para os Ravens, praticamente garantindo a AFC Norte.

Disputa no Sul

Panthers levaram a melhor sobre os Bucs. DAVID JENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Ainda tem muita coisa para ser resolvida nas duas divisões do Sul da NFL. Na NFC Sul, o Carolina Panthers venceu o Tampa Bay Buccaneers, em duelo direto pela liderança, e agora tem uma vitória de vantagem. As duas equipes voltam a se enfrentar na última rodada.

Na AFC Sul, o Jacksonville Jaguars acabou com a boa sequência do Denver Broncos e segue na liderança da divisão, com 11-4. O Houston Texans também venceu e segue na cola.

Existem boas chances de ambas as equipes se classificarem, mas a liderança da divisão vale mando de campo na primeira rodada dos playoffs.

Veja a classificação da NFL

Resultados da Semana 16 da NFL