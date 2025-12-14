Neymar usa disfarce inusitado para andar por pontos turísticos de Nova York

Neymar decidiu tomar medidas fortes para não ser reconhecido enquanto andava por Nova York em suas férias. Além de se proteger do frio do inverno americano, o atacante do Santos não quis deixar nem o rosto à mostra, diferentemente das outras pessoas que o acompanhavam.

O camisa 10 do Santos usou uma jaqueta puffer da Louis Vuitton, branca e rosa, com o capuz cobrindo toda a cabeça, e uma balaclava (máscara que cobre todo o rosto) lilás e branca. Dessa forma, não era possível saber quem era, como se ele fosse um lutador de luta livre mexicana.

Vestido assim, Neymar conseguiu andar ao lado da esposa, Bruna Biancardi, do "parça" Cris Guedes e a esposa dele, Bianca Coimbra, em grandes pontos turísticos de Nova York, como a Times Square e o Rockfeller Center. Nenê, jogador do Juventude, também esteve presente no passeio.

Cris Guedes chegou a publicar um vídeo relatando a "missão Neymar passar despercebido". Nas imagens, o amigo pergunta ao atleta o que achava de ser um cara normal, ao que Neymar diz que não estava muito normal, por causa das roupas. O vídeo mostra um momento em que o atacante tira a máscara para tomar sorvete - sem ser reconhecido. Biancardi e o próprio Neymar também postaram fotos.

O atleta de 33 anos deve realizar um procedimento no menisco do joelho esquerdo nos próximos dias para estar pronto na reapresentação no Santos em janeiro de 2026. Contudo, ele ainda precisa renovar o contrato com o clube.