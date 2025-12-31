Neymar renova contrato com o Santos; confira o período do novo vínculo

Formado na base santista, Neymar voltou ao clube no começo de 2025. Raul Baretta / Santos/Divulgação

A novela teve um final feliz para a torcida santista. Neymar renovou mais uma vez o seu vínculo com o Santos e será jogador do clube até o final de 2026. Segundo o ge.globo, o novo contrato foi assinado nesta quarta-feira (31).

Este é o terceiro acordo entre as duas partes desde o retorno do craque ao futebol brasileiro, no começo deste ano. Antes, foram dois contratos de seis meses. Agora, o vínculo é de um ano, ou seja, até o fim da gestão do presidente Marcelo Teixeira.

A negociação era tratada com otimismo nos bastidores do clube, mas só foi concluída após semanas de tratativas. Segundo o portal, Neymar tem um custo mensal que equivale a aproximadamente quatro ou cinco jogadores considerados "comuns".

Entretanto, o Santos deve R$ 85 milhões à empresa do atleta, a NR Sports, por conta de contratos de imagem que devem ser pagos até o fim de 2026.

Neymar se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e só deve voltar a entrar em campo no começo de fevereiro, com Brasileirão e o Campeonato Paulista já em andamento. Em 2025, foram 28 jogos, 11 gols e quatro assistências pelo clube paulista.

Na próxima temporada, além das duas competições já citadas, o Peixe disputará a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Já na metade do ano, a Seleção Brasileira disputará a Copa do Mundo, competição que Neymar trata como maior objetivo.