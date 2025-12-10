Neymar fica no Santos para 2026? Entenda situação e saiba qual deve ser o futuro do craque

Respirando mais aliviado após escapar do rebaixamento para a Série B, o Santos já iniciou o planejamento para 2026. Um dos principais pontos de interrogação para o torcedor é a continuidade de Neymar, cujo vínculo com o clube encerra-se neste mês de dezembro. No que depender da diretoria santista, o craque deve permanecer no clube.

O Estadão apurou que as conversas pela renovação de Neymar começaram a ser alinhadas nos últimos meses, mas as tratativas foram colocadas em modo de espera com o risco de o Santos ser rebaixado para a segunda divisão - a permanência do craque para uma eventual disputa da Série B estava praticamente descartada.

Agora, a expectativa é de que as partes cheguem a um acordo até o Natal pela extensão do vínculo por mais seis meses, até a Copa do Mundo de 2026. O Santos entende ser a melhor opção para Neymar encontrar a sua melhor versão para ser convocado para o Mundial. O camisa 10 ainda não foi chamado por Carlo Ancelotti desde quando o italiano assumiu o comando técnico da seleção brasileira.

Neymar tratou do assunto com cuidado quando comentou publicamente sobre a renovação. Após a vitória sobre o Cruzeiro, por 3 a 0, na rodada final do Brasileirão, ele despistou ao ser perguntado se ficaria no clube. "Pedi para esperassem esse jogos, agora quero descansar uma semana, esquecer futebol. Mas, obviamente, meu coração é sempre do Santos. Vou deixar o Santos em primeiro lugar", finalizou.

O Santos tem como trunfo a carência de destinos para Neymar seguir jogando em alto nível caso deixe o Brasil. O craque viu o mercado reduzir drasticamente após acumular lesões nos últimos anos.

A diretoria santista deseja explorar a imagem do craque em uma série de ações comerciais para 2026. Paralelamente, quer colocar em prática projetos importantes, como a reforma da Vila Belmiro e a instituição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Neymar vai realizar um procedimento no menisco do joelho esquerdo nos próximos dias e deve estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda na reapresentação do elenco, em janeiro. O camisa 10 desempenhou papel crucial nas vitórias sobre Sport, Juventude e Cruzeiro, que garantiram o Santos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.