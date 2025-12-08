Neymar faz desabafo após jogar lesionado e evitar queda do Santos para Série B: 'Foi no limite'

Neymar desabafou em uma postagem feita nas redes sociais após o Santos se livrar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o time santista bateu o Cruzeiro por 3 a 0, na Vila Belmiro, no domingo, 7.

No perfil no Instagram, Neymar colocou fotos de alívio com a permanência do Santos na Série A. O jogador atuou nas últimas partidas da temporada no sacrifício, em razão de uma lesão no menisco do joelho esquerdo. "Confesso que foi no limite, foi na raça Mas foi por você, SANTOS", disse o atleta na rede social.

Mesmo com a lesão, Neymar foi decisivo para o Santos ficar na elite do futebol brasileiro. Ele foi titular nos triunfos sobre Sport, Juventude e Cruzeiro.

Depois da vitória contra a equipe mineira, Neymar confirmou que passará por procedimento cirúrgico para tratar a lesão no joelho.

"Foram semanas difíceis para mim. Meu mental foi para o zero. Agradeço quem esteve comigo para me reerguer. Se não fossem essas pessoas, jamais estaria jogando esses jogos. E a Deus. Essas lesões, esse problema no joelho. Agora é descansar. E depois vamos fazer essa cirurgia no joelho", disse.