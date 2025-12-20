Newcastle e Chelsea se enfrentam neste sábado (20), às 9h30min, pela 17ª rodada da Premier League. O jogo ocorre no St James' Park, em Newcastle.
Escalações para Newcastle x Chelsea
Newcastle: Ramsdale; Ashby, Thiaw, Schar e Hall; Bruno Guimarães, Tonali e Miley; Elanga, Gordon e Woltemade. Técnico: Eddie Howe
Chelsea: Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández, Pedro Neto, Cole Palmer e Garnacho; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca
Onde assistir a Newcastle x Chelsea
A partida será transmitida ao vivo na ESPN e no Disney+
