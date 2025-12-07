Napoli e Juventus se enfrentam neste domingo (7), 16h45min, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo será disputado no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.
Escalações para Napoli x Juventus
Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani e Buongiono; Di Lorenzo, McTominay, Elmar e Olivera; David Neres, Hojlund e Noa Lang. Técnico: Antonio Conte.
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly e Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram e Kostic; Conceição, David e Yildiz. Técnico: Luciano Spaletti.
Onde assistir a Napoli x Juventus
A partida será transmitida ao vivo no Disney+.