Napoli x Bologna: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela final da Supercopa da Itália

Napoli e Bologna se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 16h, pela final da Supercopa da Itália. O jogo ocorre no Estádio Mrsool Park, em Ríade, na Arábia Saudita.
Escalações para Napoli x Bologna
Napoli: Vanja Milinkovic-Savic, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Matteo Politano, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Leo Spinazzola, David Neres, Rasmus Højlund, Elif Elmas. Técnico: Antonio Conte.
Bologna: Federico Ravaglia, Emil Holm, Jhon Lucumí, Juan Miranda, Torbjorn Heggem, Nikola Moro, Tommaso Pobega, Federico Bernardeschi, Jens Odgaard, Riccardo Orsolini, Santiago Castro. Técnico: Vincenzo Italiano.
Onde assistir a Napoli x Bologna
A partida será transmitida ao vivo no YouTube da SportyNet.