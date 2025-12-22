Esportes

Na Arábia Saudita
Notícia

Napoli ganha pela terceira vez a Supercopa da Itália ao derrotar o Bologna com dois gols de David Neres

Equipe napolitana já havia vencido em 1990 e 2014

Estadão Conteúdo

Zero Hora

