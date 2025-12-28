Esportes

Em Cremona

Napoli derrota a Cremonese após conquistar a Supercopa da Itália e pressiona Milan e Inter

Com a vitória, Napoli chega a 34 pontos e assume provisoriamente a vice-liderança do campeonato italiano.

