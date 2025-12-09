"Não tem nenhum time que ameace os brasileiros": podcast analisa os classificados à Libertadores 2026

Flamengo foi o campeão da Libertadores 2025. Luis ACOSTA / AFP

A Copa Libertadores 2026 já tem 38 dos 47 clubes definidos. O River Plate, por exemplo, tetracampeão do torneio, está de fora da próxima edição. Outras marcam presença pela primeira vez na principal competição da América do Sul.

Serão cinco estreantes no torneio continental: o brasileiro Mirassol, os argentinos Platense e Independiente Rivadavia, o paraguaio 2 de Mayo e o uruguaio Juventud.

O novo episódio do Mapa da Copa analisa o cenário da próxima Libertadores e a hegemonia brasileira no torneio continental.

