'Não faz sentido': Trump quer mudar nome do futebol americano

Empolgado com o sorteio da Copa do Mundo de 2026, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (5) que seria preciso rebatizar o futebol americano, considerando que o esporte com a bola redonda, chamada de "soccer" nesse país, é que mereceria realmente o nome de "futebol".

"Temos um pequeno conflito com outra coisa que se chama futebol. Mas quando a gente pensa (...) isto é futebol, não há dúvida. É preciso encontrar outro nome para tudo o que tenha a ver com a NFL [National Football League], o campeonato de futebol americano", disse o presidente, que assistiu em Washington ao sorteio da próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Não faz nenhum sentido, quando a gente pensa", acrescentou.

Para os americanos, a palavra "football" designa espontaneamente o futebol americano, um esporte jogado principalmente com as mãos, completamente diferente do que o resto do mundo conhece sob esse mesmo nome.

Todo o país, ou quase todo, se paralisa a cada ano com a final do campeonato da NFL, o Super Bowl, e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, fez questão nesta sexta-feira de destacar para o público americano que a Copa do Mundo de 2026 será, em termos de importância, o equivalente a 104 Super Bowls.

Apaixonado por esportes de todo tipo, Trump desenvolveu uma paixão particular pelo futebol, que não para de crescer à medida que se aproxima a Copa, que será disputado de 11 de junho a 19 de julho do próximo ano na América do Norte.