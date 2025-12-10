Nadadora do Grêmio Náutico União vence o Prêmio Brasil Paralímpico

Carol Santiago (2ª a partir da esq) e Gabriel Araújo (4º a partir da esq.) foram os grandes vencedores. Alessandra Cabral / Divulgação/CPB

A nadadora do Grêmio Náutico União, Carol Santiago, foi a vencedora da categoria feminina da 14ª edição do Prêmio Brasil Paralímpico. A cerimônia de premiação foi realizada na noite de terça-feira (9), em São Paulo. Entre os homens, o também nadador Gabriel Araújo foi o indicado.

— Estou muito feliz de verdade de estar aqui e ter meu trabalho reconhecido neste ano, que foi o mais difícil de minha carreira como atleta paralímpica. Fico feliz de ter conseguido transformar as dificuldades e vencer todos os desafios enfrentando eles com muita coragem. Não podia deixar de agradece meu marido, Leonardo Tomasello. Falo pouco nele, porque me emociono. Ele sempre me faz enfrentar meus desafios com muita força e sempre me obriga a fazer aquilo que eu tenho de fazer. Com certeza muito do meu resultado eu devo a ele — disse a pernambucana de 40 anos, que também recebeu a honraria em 2021, 2022 e 2024.

O evento também homenageou os melhores atletas de cada modalidade, treinadores e apoiadores do Movimento Paralímpico, e celebrou os 30 anos de fundação do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

— Esta premiação é para vocês, atletas. O CPB só existe por vocês. Hoje, celebramos o ano de 2025, quando estivemos na primeira colocação do quadro de medalhas do Mundial de Atletismo, posição que era desde 2013 ano após ano da China. Isso só reforça a qualidade do nosso trabalho em todas as modalidades. Também destaco as grandes parcerias com as nossas confederações que contribuem muito para o sucesso do CPB. Vamos reforçar investimentos para seguirmos com grandes resultados — afirmou José Antônio Freire, presidente do CPB.

Confira todos os premiados nas categorias especiais

Os premiados pelo CPB. Alessandra Cabral / Divulgação/CPB

Melhores atletas do ano: Carol Santiago e Gabriel Araújo;

Carol Santiago e Gabriel Araújo; Atleta Revelação: Alessandra Oliveira;

Alessandra Oliveira; Melhor técnico em Modalidade Individual: Fábio Antunes (natação);

Fábio Antunes (natação); Melhor Técnico em Modalidade Coletiva : Alessandro Tosim (goalball);

: Alessandro Tosim (goalball); Memória Paralímpica : CBDV, ANDE e CBDI, confederações fundadoras do CPB;

: CBDV, ANDE e CBDI, confederações fundadoras do CPB; Aldo Miccolis : Silvia Grecco (Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência da Cidade de São Paulo);

: Silvia Grecco (Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência da Cidade de São Paulo); Prêmio Loterias Caixa : Praia Clube – Uberlândia;

: Praia Clube – Uberlândia; Prêmio Braskem: Ricardo Mendonça.

Confira os vencedores por modalidade