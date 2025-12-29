Na volta de Hakimi, Marrocos vence Zâmbia e vai às oitavas da Copa Africana

Noite de alegria para Marrocos. Os anfitriões da Copa Africana de Nações (CAN) venceram Zâmbia por 3 a 0 e garantiram classificação para as oitavas de final, além de testemunharem o tão esperado retorno do astro Achraf Hakimi, recuperado de uma lesão, nesta segunda-feira (29), em Rabat.

O lateral do Paris Saint-Germain, que sofreu uma contusão no tornozelo no início de novembro, em uma disputa de bola com o colombiano Luis Díaz (do Bayern de Munique) num jogo da Liga dos Campeões, havia ficado de fora dos dois primeiros jogos dos 'Leões do Atlas' por precaução.

Hakimi começou no banco de reservas nesta segunda-feira e entrou em campo no segundo tempo (64'), se mostrando voluntarioso e em boa forma física.

Ele inclusive quase marcou um gol, mas seu chute foi defendido pelo goleiro zambiano Willard Mwanza, aos 81 minutos de jogo.

A essa altura, a partida já estava decidida, graças a dois gols de Ayoub El Kaabi (9' e 51') e um de Brahim Díaz (27').

Este último marcou em todas as três partidas da seleção marroquina nesta fase de grupos, igualando o feito da lenda do futebol marroquino Ahmed Faras, eleito o Melhor Jogador Africano de 1975, que faleceu em julho.

El Kaabi e Díaz marcaram três gols cada nesta CAN e agora estão empatados no topo da artilharia com o argelino Riyad Mahrez.

Marrocos havia despertado dúvidas em suas duas primeiras partidas (uma vitória suada por 2 a 0 contra Comores e um empate em 1 a 1 com Mali), mas desta vez apresentou um futebol mais convincente.

O quarto colocado da última Copa do Mundo terminou como vencedor do Grupo A com 7 pontos, enquanto o Mali, que empatou em 0 a 0 com Comores, se classificou em segundo com 3 pontos.

Com esses resultados, os malineses avançam no torneio sem terem vencido nenhuma de suas três primeiras partidas e com apenas dois gols marcados.

Comores e Zâmbia, ambos com dois pontos, terminaram em terceiro e quarto lugar no grupo, respectivamente.

- África do Sul também avança -

No Grupo B, o Egito já havia garantido sua vaga nas oitavas de final e o primeiro lugar do grupo. Por isso poupou seus principais jogadores na partida desta segunda-feira contra Angola, que terminou empatada em 0 a 0.

Também nesta segunda, a África do Sul derrotou o Zimbábue por 3 a 2 em Marrakech num duelo marcado por vários erros, mas em que os sul-africanos conseguiram garantir a classificação para as oitavas.

Em um estádio quase vazio, a seleção sul-africana do técnico belga Hugo Broos, terceira colocada na última CAN, entrou em campo numa posição favorável para avançar à fase de mata-mata da competição, mas queria garantir o segundo lugar do grupo com uma vitória sobre o Zimbábue.

A equipe começou a partida com grande intensidade e, em um ataque pela esquerda logo aos 6 minutos, Tshepang Moremi cortou para o meio e chutou com efeito, a bola desviou no zagueiro zimbabuano Gerald Takwara e encobriu seu próprio goleiro: 1 a 0 para os 'Bafana Bafana'.

Longe de desistir, o Zimbábue, que já estava praticamente eliminado, manteve as esperanças dez minutos depois, graças a um lance de genialidade individual de Tawanda Maswanhise.

Na entrada da área, o atacante do Motherwell, cujo time ocupa atualmente a quarta posição no campeonato escocês, driblou um defensor, depois outro, antes de chutar cruzado com o pé direito empatando a partida (19').

- Festival de erros -

No segundo tempo a defesa do Zimbábue cometeu mais um erro: uma cabeçada de longe e mal calculada de Divine Lunga para o seu goleiro. O atacante, Lyle Foster, que joga no Burnley, aproveitou e cabeceou para o fundo da rede recolocando sua equipe em vantagem (50').

O Zimbábue voltou a acreditar numa virada após mais uma falha defensiva. O Ronwen Williams, goleiro dos 'Bafana Bafana', venceu um duelo individual contra Maswanhise, mas, em um lance bizarro, a bola ricocheteou na cabeça de Aubrey Modiba e entrou no gol sul-africano fazendo 2 a 2 (74').

Mas na reta final a África do Sul se beneficiou de outro erro do Zimbábue: Marvelous Nakamba tocou a bola com a mão dentro da área e o VAR confirmou o pênalti. Oswin Appolis converteu e garantiu a vitória por 3 a 2 (82').

Mais uma vez sem impressionar, a seleção sul-africana conseguiu se classificar para as oitavas de final, onde enfrentará o segundo do Grupo F, o mesmo grupo de Camarões e Costa do Marfim num duelo que tem tudo para ser difícil.