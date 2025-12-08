Mundial de Clubes de Vôlei Feminino: times, tabela de jogos e onde assistir

Argentina Biana Cugno é um dos destaques do brasileiro Osasco. @carol_fotografia / Divulgação/Osasco Voleibol Clube

A 18ª edição do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino começa nesta terça-feira (9), no Ginásio do Pacaembu, em São Paulo.

O torneio reunirá oito equipes de seis países. Sede da competição, o Brasil será representado pelo Osasco Voleibol Clube (SP), último clube do país a vencer o Mundial em 2012, e o Praia Clube (MG), semifinalistas das últimas duas edições.

Mas as favoritas são as equipes da Itália. Atual campeão, o Imoco Volley Conegliano venceu três dos cinco últimos campeonatos, enquanto o Pallavolo Sacandicci foi finalista da última Liga dos Campeões da Europa, quando não conseguiu evitar o bicampeonato do Conegliano.

Os outros quatro participantes são o Alianza Lima (Peru), Zhetysu Volleyball Club (Cazaquistão), Orlando Valkyries (EUA) e Zamalek (Egito)

As atrações do Mundial

Remanescente do time campeão mundial de 2012, a líbero Camila Brait é um dos destaques de Osasco. O time comandado por Luizomar de Moura ainda tem as estadunidenses Jenna Gray (levantadora) e Caitie Bird (ponteira) e a oposta argentina Bianca Cugno.

O Praia Clube terá a central campeã olímpica em Londres-2012, Adenízia, as medalhistas olímpicas Macris (levantadora) e Natinha (líbero) e as estadunidenses Payton Caffrey (ponteira) e Morgahn Fingall (oposta).

Praia Clube é o atual campeão sul-americano. Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube

Grande favorito do Mundial, o Conegliano conta com a ponteira Gabi, capitã da seleção brasileira, a oposta sueca Isabelle Haak, a ponta chinesa Zhu Ting, a levantadora polonesa Joanna Wolosz, a ponteira holandesa Nika Daalderop e as italianas Monica De Gennaro (líbero), Marina Lubian (central) e Sarah Fahr (central).

Já o Scandicci tem no elenco as campeãs olímpicas em Paris, Caterina Bosetti (ponteira) e Ekaterina Antropova (oposta), a ponteira estadunidense Avery Skinner, prata em Paris, e a experiente levantadora sérvia Maja Ognjenovic, 41 anos, e a líbero dominicana Brenda Castillo.

O Orlando Valkyries tem a líbero sérvia bicampeã mundial Teodora Pušić e a oposta porto-riquenha Brittany Abercrombie.

Como será disputado o Mundial

Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.

As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A é formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estão Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek,

Brasileira Gabi é o grande nome do Conegliano. CEV Champions League Volley / Divulgação

Confira a tabela de jogos:

Terça-feira (9)

10h - Praia Clube x Zamalek

13h30 - Conegliano x Orlando

17h - Zhetysu x Scandicci

20h30 - Osasco x Alianza

Quarta-feira (10)

10h - Praia Clube x Orlando

13h30 - Zhetysu x Alianza

17h - Conegliano x Zamalek

20h30 - Osasco x Scandicci

Quinta-feira (11)

10h - Zamalek x Orlando

13h30 - Conegliano x Praia Clube

17h - Scandicci x Alianza

20h30 - Osasco x Zhetysu

Sábado (13)

Semifinais - 13h e 16h30

Domingo (14)

13h - Disputa do 3º lugar

16h30 - Final

Onde assistir o Mundial de Clubes:

O torneio terá transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).

Veja todos os campeões mundiais:

1991 - Sadia EC (BRA)

1992 - Teodora Ravenna (ITA)

1994 - Leite Moça/ Sorocaba (BRA)

2010 - Fenerbahce (TUR)

2011 - Rabita Baku (AZE)

2012 - Osasco (BRA)

Jogadoras de Osasco comemoram título mundial de 2012. Volleyball World / Divulgação