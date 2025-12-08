Mundial de Clubes de Vôlei Feminino: times, tabela de jogos e onde assistir

A 18ª edição do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino começa nesta terça-feira (9), no Ginásio do Pacaembu, em São Paulo.
O torneio reunirá oito equipes de seis países. Sede da competição, o Brasil será representado pelo Osasco Voleibol Clube (SP), último clube do país a vencer o Mundial em 2012, e o Praia Clube (MG), semifinalistas das últimas duas edições.
Mas as favoritas são as equipes da Itália. Atual campeão, o Imoco Volley Conegliano venceu três dos cinco últimos campeonatos, enquanto o Pallavolo Sacandicci foi finalista da última Liga dos Campeões da Europa, quando não conseguiu evitar o bicampeonato do Conegliano.
Os outros quatro participantes são o Alianza Lima (Peru), Zhetysu Volleyball Club (Cazaquistão), Orlando Valkyries (EUA) e Zamalek (Egito)
As atrações do Mundial
Remanescente do time campeão mundial de 2012, a líbero Camila Brait é um dos destaques de Osasco. O time comandado por Luizomar de Moura ainda tem as estadunidenses Jenna Gray (levantadora) e Caitie Bird (ponteira) e a oposta argentina Bianca Cugno.
O Praia Clube terá a central campeã olímpica em Londres-2012, Adenízia, as medalhistas olímpicas Macris (levantadora) e Natinha (líbero) e as estadunidenses Payton Caffrey (ponteira) e Morgahn Fingall (oposta).
Grande favorito do Mundial, o Conegliano conta com a ponteira Gabi, capitã da seleção brasileira, a oposta sueca Isabelle Haak, a ponta chinesa Zhu Ting, a levantadora polonesa Joanna Wolosz, a ponteira holandesa Nika Daalderop e as italianas Monica De Gennaro (líbero), Marina Lubian (central) e Sarah Fahr (central).
Já o Scandicci tem no elenco as campeãs olímpicas em Paris, Caterina Bosetti (ponteira) e Ekaterina Antropova (oposta), a ponteira estadunidense Avery Skinner, prata em Paris, e a experiente levantadora sérvia Maja Ognjenovic, 41 anos, e a líbero dominicana Brenda Castillo.
O Orlando Valkyries tem a líbero sérvia bicampeã mundial Teodora Pušić e a oposta porto-riquenha Brittany Abercrombie.
Como será disputado o Mundial
Os oito times foram divididos em dois grupos de quatro e enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.
As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.
O Grupo A é formado por Osasco, Alianza, Scandicci e Zhetysu. No B estão Praia Clube, Conegliano, Orlando e Zamalek,
Confira a tabela de jogos:
Terça-feira (9)
- 10h - Praia Clube x Zamalek
- 13h30 - Conegliano x Orlando
- 17h - Zhetysu x Scandicci
- 20h30 - Osasco x Alianza
Quarta-feira (10)
- 10h - Praia Clube x Orlando
- 13h30 - Zhetysu x Alianza
- 17h - Conegliano x Zamalek
- 20h30 - Osasco x Scandicci
Quinta-feira (11)
- 10h - Zamalek x Orlando
- 13h30 - Conegliano x Praia Clube
- 17h - Scandicci x Alianza
- 20h30 - Osasco x Zhetysu
Sábado (13)
- Semifinais - 13h e 16h30
Domingo (14)
- 13h - Disputa do 3º lugar
- 16h30 - Final
Onde assistir o Mundial de Clubes:
O torneio terá transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).
Veja todos os campeões mundiais:
- 1991 - Sadia EC (BRA)
- 1992 - Teodora Ravenna (ITA)
- 1994 - Leite Moça/ Sorocaba (BRA)
- 2010 - Fenerbahce (TUR)
- 2011 - Rabita Baku (AZE)
- 2012 - Osasco (BRA)
- 2013 - VakıfBank (TUR)
- 2014 - Dinamo Kazan (RUS)
- 2015 - Eczacıbaşı (TUR)
- 2016 - Eczacıbaşı (TUR)
- 2017 - VakıfBank (TUR)
- 2018 - VakıfBank (TUR)
- 2019 - Imoco Volley Conegliano (ITA)
- 2020 - Cancelado por conta da pandemia de Covid-19
- 2021 - VakıfBank (TUR)
- 2022 - Imoco Volley Conegliano (ITA)
- 2023 - Eczacıbaşı (TUR)
- 2024 - Conegliano (ITA)