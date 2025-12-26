Esportes

Sete meses após acidente
Notícia

Motociclista que atingiu bola que saiu do estádio em jogo da Divisão de Acesso aguarda amputação da perna 

Caso ocorreu durante a partida entre Inter-SM e Lajeadense em maio de 2025 

Luis Gustavo Santos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS