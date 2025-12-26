Motociclista que atingiu bola que saiu do estádio em jogo da Divisão de Acesso aguarda amputação da perna 

Cássio Dutra aguarda amputação a mais de um mês. Cássio Dutra / Arquivo pessoal

Sete meses após sofrer um acidente de moto ao passar sobre uma bola de futebol em Santa Maria, Cássio Dutra, 60 anos, precisará amputar a perna. Em maio, o motociclista trafegava com a esposa em uma avenida próxima ao Estádio Presidente Vargas, casa do Inter-SM, quando ocorreu o acidente.

A queda da moto exigiu que Dutra passasse por uma série de procedimentos cirúrgicos e internações hospitalares para tratar da fratura na perna esquerda. Há algumas semanas, os médicos do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) descobriram que o homem contraiu uma bactéria que atingiu a parte interna do osso e se espalhou.

Como o microrganismo representa risco de vida para Dutra, a indicação médica é que a perna passe por uma amputação antes que a infecção se espalhe. Apesar da urgência, o procedimento foi remarcado algumas vezes. Em uma delas, o paciente foi avisado no fim da tarde após permanecer o dia inteiro sem comer.

— Tenho pressa porque é uma bactéria muito violenta. Não posso esperar, tenho que tirar a perna porque se continuar subindo vai tomar conta do meu corpo. Hoje eu estou mais consciente que tenho que amputar já que é melhor para mim e para a saúde. Só quero seguir a vida bem depois — afirma o homem.

Trinta e um dias esperando

A família também se preocupa com a saúde mental do homem. A última internação já soma 31 dias em uma cama do hospital aguardando o procedimento. Dutra e a esposa passaram o Natal sozinhos no quarto do HUSM e, possivelmente, irão estar na mesma situação no Réveillon.

— Passei o Natal aqui olhando para a janela, sem ter muito o que comemorar. Minha mulher trabalha e precisa se organizar para vir para cá ficar comigo. É muito cansativo para ela também — afirma.

Depressão

Nesses sete meses, Dutra passou por um quadro depressivo por conta da falta de perspectiva de voltar a sua antiga rotina. Ele conta que entende a amputação da perna como um caminho para seguir a vida.

Posicionamento do HUSM

Zero Hora questionou o Hospital Universitário de Santa Maria sobre o processo cirúrgico de Dutra. Em nota, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável pela administração da instituição, explicou por que a amputação foi remarcada.

O paciente está sendo tratado com antibióticos e recebendo toda a assistência de médicos e da equipe multiprofissional. O caso está sendo acompanhado por profissionais de área de Segurança do Paciente, que está analisando, entre outros pontos, a origem da infecção.

Sobre a cirurgia, não foi realizada no dia 23/12 porque outros casos urgentes e mais graves surgiram e tiveram de ser priorizados. No entanto, o procedimento já está agendado para a próxima terça-feira (30/12).

Ação contra o Inter-SM

Após o acidente, Dutra acionou o Inter-SM na justiça para solicitar indenização. De acordo com o homem, o acidente o impossibilitou de exercer sua profissão, de serviços gerais, e causou vulnerabilidade financeira na família.

O que diz o Inter-SM

O Inter-SM informou a reportagem que irá se manifestar no processo judicial.

