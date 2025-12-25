Morre Cláudio Mortari, aos 77 anos, técnico de grande destaque do basquete brasileiro

O basquete verde e amarelo está de luto. Morreu nesta quinta-feira de Natal o técnico Cláudio Mortari. Considerado um dos maiores treinadores do basquete brasileiro por sua intensidade e visão diferenciada, ele estava com 77 anos. A causa da morte não foi revelada.

A informação foi revelada pela Confederação brasileira de Basquete (CBB). "O basquete brasileiro está em luto. Perdemos nesta quinta, 25 de dezembro, o nosso querido Cláudio Mortari, um dos grandes treinadores da história da modalidade. Aos 77 anos, Mortari nos deixou", informou a entidade.

Paulistano, Mortari passou por Palmeiras, Sírio, Bradesco, Corinthians, Pirelli, Telesp, Rio Claro, Mogi, Mackenzie, Flamengo, Campos, Ulbra, Pinheiros, São Paulo e seleção Brasileira.

Um ano antes de dirigir a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Moscou 1980, Mortari ergueu o maior troféu de sua brilhante carreira: com o Sírio, foi campeão mundial de clubes de 1979, em São Paulo, em uma final histórica que se tornou a primeira grande conquista internacional de um clube brasileiro.

O comandante foi cinco vezes campeão brasileiro, tem no currículo oito títulos paulistas, um carioca, o tricampeonato Sul-Americano de clubes campeões, além de ser campeão da Liga das Américas e da Copa Brasil Sul.

"Nosso abraço nos familiares, amigos e fãs. Vai-se o homem, fica sua história e o seu legado. Descanse em paz", completou a CBB em sua nota de homenagem.

O NBB, que organiza o Campeonato Brasileiro, também prestou homenagem ao treinador. "O basquete brasileiro se despede de um dos seus maiores gênios. Cláudio Mortari, referência absoluta dentro e fora das quadras, nos deixou aos 77 anos. Técnico multicampeão, formador de gerações e líder de uma das eras mais vitoriosas do nosso esporte. Obrigado por tudo, Professor!", postou a liga.