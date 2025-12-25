Isabelle Marciniak, campeã brasileira de ginástica rítmica, morre aos 18 anos

Campeã brasileira, Isabelle Marciniak deixa um legado de talento e dedicação na ginástica rítmica. @fprginastica / Instagram / Reprodução

Morreu aos 18 anos a ginasta paranaense Isabelle Marciniak. Ela lutava contra um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que atinge as células do sistema de defesa do organismo.

Segundo a Federação Paranaense de Ginástica (FPRG), que confirmou a informação, a jovem morreu nessa quarta-feira (24).

Ouro no brasileiro

Natural de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, Isabelle Marciniak conquistou, em 2021, a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, sagrando-se campeã no individual geral. Na mesma competição, também venceu no aparelho bola e ficou com a prata na modalidade fita.

Em 2023, Isabelle conquistou o título no trio adulto do Campeonato Paranaense de Conjuntos, uma de suas últimas vitórias como atleta. Depois disso, interrompeu a carreira para iniciar o tratamento contra o câncer.

Segundo a Federação Paranaense de Ginástica (FPRG), ela integrava a equipe de ginástica rítmica do Clube Agir, de Curitiba. Em nota, a entidade escreveu: "Que sua história, sua paixão pelo esporte e sua lembrança sigam vivas como inspiração para todos que acreditam na ginástica como ferramenta de formação humana e transformação."