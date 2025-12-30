Morre Alessandro Daros, ex-dirigente do Inter-SM, aos 46 anos

Alessandro Daros teve atuação destacada na reorganização das categorias de base do Inter-SM. Renata Medina / Inter-SM / Divulgação

Morreu nesta segunda-feira (29), aos 46 anos, Alessandro Schneider Daros, ex-dirigente do Inter de Santa Maria (Inter-SM) e ex-presidente da Associação Parceiros do Clube do Coração do Rio Grande (APCC). Ele enfrentava um câncer no cérebro.

Em nota oficial, o Inter-SM lamentou a morte e destacou a relevância de Alessandro na história recente do clube, especialmente pelo trabalho desenvolvido na reorganização das categorias de base.

Segundo a mensagem, foi ele quem retomou e deu continuidade ao projeto, deixando um legado marcado por dedicação, compromisso e identificação com o clube.

Alessandro era irmão de Jauri Schneider Daros, que presidiu o Inter-SM por dois mandatos, entre 2019 e 2022, antes de transmitir o cargo ao atual presidente, Pedro Della Pasqua. Em maio deste ano, o clube havia feito um apelo público por doações de sangue em apoio ao ex-dirigente.

Na nota de pesar, o Inter-SM ressaltou que a contribuição de Alessandro foi decisiva para fortalecer o futuro da instituição e que seu trabalho seguirá presente na memória de dirigentes, atletas e torcedores. O clube também se solidarizou com familiares e amigos neste momento de luto.

A morte ocorre poucos dias após outra perda sentida pelo ambiente alvirrubro. No último sábado (27), o Inter-SM também comunicou o falecimento do zagueiro Éverton Machado Silva, de 18 anos, atleta formado nas categorias de base e integrante do elenco profissional que se prepara para o Gauchão 2026.