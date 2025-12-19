Morador de Canoas fará parte de academia de liga norte-americana de beisebol: "Chorei de felicidade"

O esporte sempre funcionou como ferramenta de inclusão. Para um venezuelano radicado em Canoas, o beisebol é uma porta de entrada, para quem sabe, a ascensão social e esportiva. Estiven José Yari, de apenas 12 anos, foi um dos 15 atletas selecionados para integrar a academia da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS) e da Major League Baseball.
O atleta do Sapucaia Crowns é o único representante do estado no grupo escolhido para passar pela experiência.
— Quando fiz a primeira seleção, aqui no Rio Grande do Sul, fiquei muito nervoso. Em São Paulo, na segunda etapa, estava muito emocionado, mas tinha certeza que dando meu melhor, ia conseguiu a oportunidade. Quando recebi a notícia da academia, chorei de felicidade, pois era meu sonho — disse o venezuelano à Zero Hora.
Estiven desembarcou primeiro no Brasil por Manaus e, posteriormente, veio ao Estado. Em solo gaúcho, reencontrou o beisebol, esporte tradicional na Venezuela. Em 2024, a família venezuelana viveu momentos complicados com a enchente que atingiu Canoas. Como parte dos gaúchos, perderam seus pertences.
Nada disso foi motivo para desistir. Ele encontrou no esporte o motivo para persistir. Contou, claro, com o apoio do técnico Roberto Maruyama, a quem credita parte do seu mérito.
— Foi aqui onde consegui novamente continuar treinando o beisebol. O Roberto sempre teve interesse em me ajudar, me buscando para os treinos e me dando apoio para que eu pudesse me desenvolver e continuar sonhando em jogar nas grandes ligas do esporte — completou Estiven.
O morador de Canoas estará a partir do dia 17 de janeiro no alojamento da Major League Baseball e da CBBS em Ibiúna, em São Paulo. No CT, terá acompanhamento de alto nível, estudará inglês e contará com todo o suporte para seu desenvolvimento.
Caso siga evoluindo e avance para as próximas fases, Estiven tem a possibilidade de seguir para o centro de desenvolvimento da MLB na República Dominicana.
