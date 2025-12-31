Modric põe Mourinho como técnico mais severo com quem trabalhou: 'Fez Cristiano Ronaldo chorar'

Um dos nomes mais consagrados do cenário mundial do futebol, o meia Luka Modric, de 40 anos, contabiliza títulos e grandes atuações ao longo de sua carreira no futebol europeu. Jogador com larga história no Real Madrid, ele agora defende o Milan. Questionado sobre o técnico mais durão com quem trabalhou, ele foi direto na resposta: o português José Mourinho.

"Eu o vi fazer Cristiano Ronaldo chorar no vestiário", afirmou o veterano, ao revelar um bastidor de vestiário que aconteceu quando ambos defenderam o clube merengue. Em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, ele afirmou que o motivo do atrito foi por um descumprimento de ordem tática a uma ordem do chefe. "Tudo isso (aconteceu) porque uma vez porque o Cristiano Ronaldo não perseguiu o lateral adversário".

Apesar do estilo sisudo no trato com os seus comandados, Mourinho foi alvo de elogios por parte de Luka Modric por seu modo de administrar um elenco de futebol e manter vivo o sentido de competição entre os atletas.

"O Mourinho é muito direto com os jogadores, mas é honesto. Ele tratou Sérgio Ramos (zagueiro) e o recém-chegado da mesma forma. Se tivesse que dizer alguma coisa, ele diria. Ele diz na sua cara o que está certo e o que está errado. A honestidade é fundamental", comentou o meio-campista.

A parceria entre o meia croata e o treinador português aconteceu no clube merengue. Juntos, os dois conquistaram a Supercopa da Espanha. Logo depois, o comandante trocou o Real Madrid pelo futebol inglês e foi dirigir a equipe do Chelsea.

"Ele é especial. Como treinador e também como pessoa. Foi ele quem me quis no Real Madrid. Sem ele eu nunca teria chegado lá. Lamento ter trabalhado com ele por apenas uma temporada", afirmou o jogador que antes de atuar na Espanha defendia o Tottenham .