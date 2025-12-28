Moçambique vence primeiro jogo de sua história na Copa Africana de Nações

Bangal fez o primeiro gol moçambicano. Foto por FRANCK FIFE / AFP

Moçambique venceu neste domingo (28) o primeiro jogo de sua história na Copa Africana de Nações, ao derrotar o Gabão por 3 a 2 em Agadir, no Marrocos.

O retrospecto dos "Mambas" desde a sua estreia na competição em 1968 era de 12 derrotas, quatro empates e nenhuma vitória.

Os gols de Faisal Bangal, aos 37 minutos do primeiro tempo, Geny Catamo, de pênalti, aos 41 da etapa inicial, e Diogo Calila, aos sete do segundo, garantiram a vitória, enquanto Aubameyang aos 50 do primeiro tempo e Alex Moussounda, aos 31 do segundo (76') marcaram para o Gabão.

Os gaboneses sofreram sua segunda derrota em dois jogos no torneio, depois de terem perdido na estreia contra Camarões (1 a 0). Moçambique também perdeu na primeira rodada, contra a Costa do Marfim (1 a 0).