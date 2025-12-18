Mirassol tenta a contratação de meia ex-Grêmio

Alán Ruiz marcou dois gols no Gre-Nal 403. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Após o sucesso com a aposta em Reinaldo, o Mirassol está negociando a contratação de outro ex-jogador do Grêmio. O clube paulista fez oferta a Alán Ruiz, destaque do Tricolor na temporada de 2014. A proposta da equipe é por um contrato de dois anos.

Alán passou a última temporada no Estrela Amadora, de Portugual. O meia de 32 anos fez 28 jogos, marcou um gol e deu duas assistências pela equipe. Antes de retornar ao futebol europeu em agosto de 2024, o jogador teve boa passagem pelo Sport. Em 45 jogos pela equipe, o argentino marcou seus gols e deu oito assistências.

Mesmo sem ter se afirmado como titular incontestável, o jogador teve momentos de destaque. O principal aconteceu no Gre-Nal 403, válido pelo segundo turno do Brasileirão. Com apenas 13 minutos em campo, Alán marcou dois gols e foi saudados pelo torcedor por ter provocado os rivais.