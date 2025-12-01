Ministério Público faz parceria com empresa de monitoramento para combater manipulação no esporte

RS teve histórico de manipulação em partidas de futebol. Lauro Alves / Agencia RBS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) assinou um Memorando de Entendimento com a Sportradar, empresa de monitoramento esportivo para combater manipulação de resultados. O acordo envolve a troca de dados e informações para proteger e manter a integridade do esporte no Estado.

O promotor André Luis Dal Molin Flores, Coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e do Núcleo de Inteligência (NIMP), afirmou:

— Este memorando fortalece nossa atuação na proteção da integridade esportiva. É um avanço importante para garantir transparência e segurança. Com a troca de informações qualificadas, teremos mais agilidade e precisão para identificar e coibir práticas ilícitas.

Felippe Marchetti, Diretor de Parcerias de Integridade da Sportradar na América Latina completou: